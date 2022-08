El Gobierno rechazó la recusación de empresas de autopistas por la renovación que Michetti le firmó a Macri

declarar la nulidad de los contratos de concesión aprobados en julio de 2018 a través de los decretos 607 y 608/2018, que llevan las firmas de la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti; del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich

que solicitaron las concesionarias Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste en la controversia por la renovación de los contratos de concesión que aprobó el gobierno macrista en 2018.Las firmas pedían la recusación a Katopodis, Zannini y Arrieta para que se abstengan de actuar por un supuesto prejuzgamiento en la auditoria, iniciada en 2020, que tramita un proyecto de decreto que perjudica a ambas empresas.El gobierno actual inició la acción judicial paralo que generó polémica por el reconocimiento a las firmas de u$s750 millones, por una supuesta deuda del Estado y la participación comercial de la familia del expresidente, Mauricio Macri. Si bien el expresidente no firmó el decreto su familia se benefició a través de la firma Sideco, como accionistas de Ausol hasta mayo de 2017 En el Decreto 562/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del Presidente, y del jefe de Gabinete,, el Gobierno planteó que "los funcionarios recusados no poseen un rol decisor en el trámite de las actuaciones referidas" y señaló que "el citado proyecto de decreto se enmarca en los denominados actos de administración y, por lo tanto, los mencionados planteos recusatorios no resultan procedentes".El rechazo de los planteos presentados por las empresas es un paso previo para avanzar con el proceso judicial "sin dilaciones", señala el decreto en sus considerandos.Las dos empresas poseen desde 1994 hasta hoy la concesión de ambas vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la privatización de la ex administración nacional de Carlos Menem.Ambas firmas son propiedad de un consorcio liderado por la firma española Albertis, la cual, a su vez, es propiedad de Atlantia (empresa del grupo Benetton que gestiona la mayor parte de las autopistas italianas) y ACS (firma dirigida por el presidente del Club Real Madrid, Florentino Pérez).