Nuevo ataque del marido de Pampita a Desarrollo Social y a Evita

El legislador por Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que el edificio “es el monumento a la corrupción” y sugirió mudarlo a “donde la gente lo necesita, en La Matanza".”, sostuvo García Moritán en declaraciones para Radio Con Vos y trató de explicar su polémico proyecto: “La obra de Evita me parece que es muy linda, que se puede relocalizar. No tiene nada que ver con esto”.Aunque volvió a pegarle a Evita: “El edificio tiene una historia bastante curiosa. No sé si es mito urbano o no, pero hay una historia detrás de una coima,que recién se agregó en 2011”.“Si quieren encontrarle simbologías me parece que la más fuerte, la. Es este tótem con la mano para atrás y mirando de reojo”, intentó explicar el marido de Pampita.Sobre el polémico pro yecto que presentó en la Legislatura para demoler el edificio de Desarrollo Social, el diputado explicó que su ubicación "hace la vida de los argentinos un poco más compleja por el tránsito en la 9 de Julio. Centraliza los movimientos sociales, hubo más de 600 piquetes en lo que va del año, un récord total", y respaldó su propuesta indicando que "hay que tratar de proponer soluciones concretas"."Hay que perderle el miedo al debate de las soluciones creativas", consideró el marido de Pampita y enfatizó en el hecho de que "el mecanismo de protesta tiene que ser distinto, como así también que el Ministerio esté más cerca de la gente".