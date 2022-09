Parrilli cuestionó a JXC pensar en las elecciones 2023 y recordó el espionaje y "el perro Balcarce"

Oscar Parrilli se trenzó con Juntos por el Cambio y le reclamó a la coalición opositora su nulo apoyo a las políticas del Gobierno nacional para "intentar corregir" la situación económica que, según argumentó, es crítica por errores propios pero principalmente por la herencia que dejó Mauricio Macri

"¿Y qué es lo que hacen? En lugar de ponerse al lado para ver cómo lo corregimos, empiezan a festejar que ya ganaron"

#Senado | "Ustedes iniciaron estos problemas, pero en lugar de ponerse al lado para ver cómo lo corregimos, empiezan a festejar que ya ganaron", el reclamo de @OscarParrilli a Juntos por el Cambio y los cuestionamientos a "una política que siguió los lineamientos del FMI". pic.twitter.com/IRh3sqPHTD — Política Argentina (@Pol_Arg) September 1, 2022

#Senado | "El peronismo gobernó 7 de cada 10 años de esos 40 años, entonces las instituciones que tenemos son las diseñadas por todo el arco político pero principalmente el peronismo": así defendió Martín Lousteau a la "autonomía" de la Ciudad. pic.twitter.com/qcdvQqHfYU — Política Argentina (@Pol_Arg) September 1, 2022

En el marco de la sesión que se realiza en el Senado de la Nación,"La Argentina no es Juncal y Uruguay.", comenzó ese segmento de su intervención el senador nacional oriundo de Nequén.En ese punto fue que le reclamó a los integrantes de la principal coalición opositora por no apoyar las propuestas para mejorar la situación económica y, en cambio, perseguir intereses electorales., sostuvo Parrilli, y en ese sentido, vinculó esa acción con los ataques a la vicepresidentay la represión dea las manifestaciones en apoyo a la ex mandataria en Recoleta.Señaló que los dirigentes opositores "empiezan a difamar, a mentir", porque "les molesta el amor, la adhesión, los gestión de amor y acompañamiento".En ese punto, relacionó esa situación con la persecución judicial a Cristina y el espionaje ilegal. "La verdad, presidenta, acá tenía todo el detalle, pero todos saben lo que hicieron. Espiaron a todos", reclamó., chicaneó Parrilli.En ese sentido, el legislador cercano a Cristina señaló que desde JXC "hicieron con la Justicia lo que nunca se había hecho antes". Y cerró: "La democracia había tenido muchos defectos, pero el Gobierno de Macri y Macri rompieron el pacto democrático de 1983 entre el radicalismo y el peronismo. Sometieron a la Justicia y usaron a los organismos de inteligencia para perseguir y encarcelar".Antes, el senador de JXC Martín Lousteau protagonizó un encendido discurso en defensa de la postura del PRO respecto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en contraste con los cuestionamientos a esa situación que realizó Cristina Kirchner en los últimos días., argumentó Lousteau sobre la "autonomía" de la Ciudad.Luego, el dirigente de la UCR recordó la participación de la Vicepresidenta en la confección de la Constitución Nacional, cosa que desde su punto de vista implica una contradicción con el actual reclamo de CFK.