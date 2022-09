Conmoción: un hombre intentó matar a Cristina Kirchner con un arma de fuego

#AtentadoACFK | Este es el momento en el intentaron matar a la vicepresidenta @CFKArgentina



⭕️El ministro de Seguridad, @FernandezAnibal identificó que el hombre de la imagen es Fernando Sabag Montiel pic.twitter.com/fx3WWzuEy2 — Política Argentina (@Pol_Arg) September 2, 2022

Detuvieron a un hombre armado que intentó matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las afueras de su residencia en el barrio porteño de Recoleta. Si bien el hombre identificado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, como Fernando Sabag Montiel apretó el gatillo, la bala no salió por lo que la vicepresidenta no resultó herida.Cristina arribó a su hogar ubicado en el cruce de las calles Juncal y Uruguay, cuando un hombre se acercó y a pocos centímetros de la cabeza de la ex Presidenta de la Nación, llegó a gatillar.El agresor, que se encuentra detenido, fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, según informó el Ministerio de Seguridad, actualmente no tiene un empleo en blanco y su último trabajo registrado fue en rubros de servicio de transporte automotor.Además, según figura en los registros oficiales, el sujeto en cuestión tiene domicilio en el barrio porteño de Villa del Parque.El sospechoso ingresó a la Argentina en 2018, procedente de Uruguay, y ya estuvo detenido el año pasado por uso indebido de armas. Luego de detenerlo efectivos de la Policía Federal encontraron una pistola Bersa calibre .40 que contenía cinco municiones. Esta sería la utilizada durante el ataque, según informó Infobae.Los principales dirigentes del oficialismo y la oposición manifestaron através de redes sociales su repudio al atentado y se solidarizaron con la vicepresidenta.El presidente Alberto Fernández hablará por cadena nacional en la noche de este jueves para expresarse sobre el repudiable hecho.