Dirigentes y figuras de la oposición salieron a cuestionar el atentado a Cristina Kirchner

mientras saludaba a la militancia que realizaba la vigilia habitual frente a su casa en el barrio porteño de Recoleta.Entre los diferentes cuestionamientos de la veracidad del ataque, que la Justicia catalogó como tentativa de homicidio calificado, apuntaron con la falta de idoneidad de sus custodios y aseguraron que no es un acto de "violencia política".Comenzado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich que no repudió el atentado y atacó al presidente Alberto Fernández y la diputada Amalia Granata que calificó el hecho de “pantomima” , entre otros, también salieron a cuestionarlo.El diputado de Juntos por el Cambionegó que se haya tratado de un acto de "violencia política" y lo consideró "la torpe acción de un desequilibrado"."Llamemos a las cosas por su nombre.. No hay nadie adjudicándose lo que hasta ahora", expresó a través de su cuenta de Twitter.Y señaló que este viernes "la gente tendría que volver a trabajar, los chicos a ir a la escuela, la justicia a investigar lo que pasó y la custodia a prepararse mejor para no volver a fallar", cuestionado el feriado nacional.Aunque luego se solidarizó con la Vicepresidenta: Por supuesto, me solidarizo con @cfkArgentin por el angustiante y desesperante momento que le tocó enfrentar y espero que la justicia sea implacable con el demente que intento asesinarla", expreso mediante su cuenta de Twitter.Por su parte, periodistaque sostuvo: "Feriado nacional. No salimos más” y atacó al oficialismo “”.Luego señaló:”, apuntó contra la expresidenta y sus custodios, pero nunca repudió el hecho.En ese sentido, también cuestionó al expresidente de la oposición Mauricio Macri que salió a solidarizarse con la Vicepresidenta. “El intento de asesinato contra la presidenta, dice el Gato”.Mientras que la opositora de Juntos el Cambio,cuestionó el hecho y sostuvo: “Operación de bandera falsa”.