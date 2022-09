Atentado a Cristina Kirchner: la pericia psiquiátrica determinó que el atacante es "sano mentalmente"

La primera pericia psiquiátrica realizada al atacante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner determinó que esSegún informó C5N, los especialistas determinaron que Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, estáEl hombre, de nacionalidad brasileña, pero con ciudadanía argentina podría declarar en la causa este sábado ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes lo imputaron en el expediente caratulado como "homicidio calificado en grado de tentativa".En tanto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis en el análisis de la agresión reportada en la puerta del edificio donde reside la Vicepresidenta, en la esquina de Juncal y Uruguay de Buenos Aires. Desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) informaron queFernando André Sabag Montiel fue abordado en marzo de 2021 por efectivos mientras esperaba en un vehículo Chevrolet Prisma de color negro en las cercanías de la avenida San Martín al 2.800 porque no tenía una de las chapa patente. Al ser interrogado, el hombre mostró que tenía suelta la chapa y argumentó que fue por un choque reciente. Al pedirle que descienda del auto, abrió la puerta y se le cayó al asfalto una cuchilla de 35 centímetros de entre sus pertenencias. El hombre aseguró que era para defensa personal, pero la policía finalmente lo detuvo y lo llevó a la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad.Por ese episodio interviene el fiscal Maximiliano Vence, quien le labró un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y le secuestraron el cuchillo.