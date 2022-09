Diputados aprobó una resolución para repudiar el ataque contra Cristina Kirchner

. El bloque del PRO votó y se retiró del recinto, mientras que el Frente de Izquierda se abstuvo de la votación.

y para exigir "una pronta investigación y condena a los responsables""La verdad nunca pensé que esta iba a ser la primera sesión que me tocaría presidir por primera vez habiendo crecido en democracia", sostuvo Cecilia Moreau.Luego la presidente de la Cámara baja leyó el texto aprobado por los bloques para repudiar el ataque a la vicepresidenta: “La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la vicepresidenta y su familia.Y continuó: “Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida de la democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social”.El diputado del FITcomunicó que su bloque se abstendría de la votación. “Desde el primer momento fuimos de las fuerzas políticas que sin dudar repudiamos enérgicamente este atentado contra la vicepresidenta, un hecho gravísimo y queríamos solicitar el permiso para abstenernos”, sostuvo.“El texto que se ha leído no contiene, sobre todo al final, todo nuestro pensamiento. Mis compañeras van a explicar y desarrollar nuestra postura”, finalizó Del Caño.Por su parte, el bloque de diputados del PRO anunció que acompaña el proyecto acordado pero que se retiró del recinto, en el momento en que comienzan los discursos políticos.La decisión fue anunciada por el presidente del bloque del PRO de Diputados,que antes a votar la resolución, el legislador pidió la palabra y expresó: "En nombre del bloque frente del PRO junto con el resto de las fuerzas políticas hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Es por ello que luego de votar la resolución y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto".Y continúa: "Creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar"."No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más división, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, Poder Judicial y los medios de comunicación como lamentablemente venimos escuchando en las últimas horas". "Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante", concluyó.Tras aprobarse la resolución votada a mano alzada, los diputados opositores se retiraron del recinto.