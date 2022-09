Kicillof tras el atentado a Cristina: Quieren presentar dos demonios con quien recibe la agresión y quien la emite"

El gobernador bonaerense,volvió a hablar sobre el intento de asesinato a la vicepresidentapor el cual este lunes ya hay dos detenidos, expresó quese hubiera entrado en una situación muy compleja", consideró Kicillof este lunes en diálogo con El Destape Radio resaltó que "estamos ante las consecuencias y causas de ese disparo que no salió".En ese sentido señaló:, explicó el gobernador y agregó que "si el discurso demoniza, habilita a agredir”.aseguró el gobernador de la Provincia y llamó a que “recapaciten y dejen la violencia a un lado". "Es un momento muy importante que tiene que ser un punto de inflexión. Por eso hay que hacer de nuevo todos los pedidos para que se reflexione y se piense sobre las prácticas, y ser más taxativo cuando se las denuncia", sostuvo.En esa línea, remarcó que desde el oficialismo no van “a la casa de Larreta ni de Macri, ni van los militantes porque no lo alentamos" y señaló que ciertos espacios políticos y medios de comunicación opositores “destilan odio”."El alegato del fiscal Luciani desencadenó esta fase de conflicto social”, consideró respecto a la situación argentina y se refirió a la causa Vialidad: “Un fiscal, sin ninguna prueba, pidió erradicar a Cristina de la vida política. Se animó a pedirlo sin ninguna prueba", insistió. "El lawfare no solo es perseguir a uno, sino exculpar a otro". "Es imposible pasar por alto lo que pasó. Y pasó y hay que hacerse cargo también", apuntó.Respecto a la reacción de la oposición señaló que "no quieren discutir qué quieren hacer en la Argentina, cuál es su verdadero proyecto"."Si todo el día un coro de indignados se la pasa diciendo que los peronistas son tal cosa, y después aparecen causas judiciales con procedimientos totalmente vacíos de contenidos, y eso pasa ser la prueba que no tienen. Cuando uno va poniendo en serie todas las cosas que han ocurrido, llama la atención que puedan hacerse tanto los distraídos", concluyó Kicillof.