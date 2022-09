Tres claves de la investigación del atentado a Cristina: el celular de Sabag, si tuvo socios y las cámaras de seguridad

tres puntos claves durante esta semana: el celular del hombre que gatilló a Cristina, Fernando Sabag Montiel, la posible declaración de su novia y las cámaras de seguridad.

La investigación sobre el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernánez de Kirchner, el jueves pasado en las afueras de su hogar en el barrio porteño de Recoleta, tendrá, de 23 años,en la estación Palermo del Tren San Martín. Quedó alojada en la dependencia policial de la calle Cavia al 3300, mismo edificio en el que está detenido su novio,como lo hizo su novio.Conocida como Ámbar,, según indicaron fuentes policiales y judiciales.La investigación se encuentra en tres puntos claves primeroEn las últimas horas trascendió que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular que tiene un patrón de acceso que el acusado se negó a aportar a la Justicia, tras diferentes acciones se cree que el celular terminó reseteado y bloqueado.Al respecto el ministro de Seguridad, tras defender el accionar de la Policía Federal,Los investigadores intentarán. Desde el comienzo estaban “abiertas todas las hipótesis”, pero surgió la sospecha de queEntre las pruebas estánMaterial que ya llegó al juzgado de Comodoro Py de Capuchetti donde comenzaron a analizarlo con el fin de establecer cuál fue el recorrido de Sabag Montiel el jueves del ataque: si llegó solo o acompañado, cómo lo hizo , qué movimientos tuvo en la zona y toda información útil para la causa.Tras el análisis de las imágenes, los investigadores encontraron información que los hizo sospechar de que el acusado no habría actuado solo por lo que la jueza dictó el secreto de sumario para resguardar el expediente del resto de las partes.En ese sentido, además del archivo de las cámaras de seguridad, también indagan el celular del acusado yPor otra parte, en la causa declaró como, quien al día siguiente del ataque a Cristina Kirchner fue entrevistado en diferentes medios como amigo de Sabag Montiel. En sus testimonios a la prensa Borgarelli aclaró que no es amigo, sino conocido y no aportó datos sobre el hecho que se investiga,El testigoY si bien no aportó información sobre el ataque los investigadores señalaron que su declaración puede ser útil para el perfil virtual y económico que la Justicia está realizando sobre Sabag Montiel.Fernando Sabag Montiel está acusado de “haber intentado dar muerte a Cristina Kirchner” por apuntar a la vicepresidenta y gatillar “hacia su rostro una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa modelo Lusber 84, accionando la cola del disparador en al menos una ocasión sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos de balas del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos”.En segundo lugar por tener el arma de fuego e intentar utilizarla “sin contar con la debida autorización legal” y por tener “dos cajas de municiones con la denominación MAGTECH conteniendo cada una 50 cartuchos intactos calibre .32 automáticos”, las cuales fueron secuestradas durante el allanamiento que realizaron en su domicilio.