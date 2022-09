Arrestan al líder de un centro neonazi acusado de acosador por festejar el atentado contra CFK

La Justicia federal realizó un allanamiento a un centro neonazi emplazado en la ciudad de La Plata y arrestó a uno de sus integrantes, que además sería su líder o vocero, por haber reivindicado a través de un video el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el jueves último

José Derman, ahora preso por festejar el intento de homicidio de la Vicepresidenta, fue denunciado en marzo de este año, pero con casos que se extienden en el tiempo, por varias mujeres, que lo escracharon por enviarles mensajes privados con fotos de sus genitales sin consentimiento





"En el día de ayer, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, dispuso tres allanamientos en la Ciudad por 'intimidación pública', y en donde se dio con la detención de, uno de los integrantes del Rittenhouse. Además, en el allanamiento se encontró un proyectil de Mortero de 83 mm, el cual fue decomisado rápidamente por la Dirección de Explosivos de la Policía Federal", informó el sitio La Noticia Web.Derman se expresó a través de un video y de sus comentarios que circularon en redes sociales. Lo que hizo fue respaldar el ataque que protagonizó Fernando Sabag Montiel contra CFK, al punto de llamarlo "héroe brasileño" y de sostener que el acusado de tratar de matar a la Vicepresidenta sólo trató de "hacer Justicia"., escribieron en la página de Facebook de la organización, cuando compartieron el video que subieron en Youtube. No conformes,"La causa se abrió debido a que en los últimos días, la Dirección de Contraterrorismo de la Federal tomó conocimiento de la circulación de un video, publicado a través del canal de YouTube, el cual se titula 'Nuestro total apoyo al HEROE brasileño que intentó hacer JUSTICIA por los argentinos', y donde se lo ve a Derman realizar una defensa de Sabag Montiel, el joven que intentó llevar a cabo el magnicidio contra Cristina", agregaron en la publicación de LNW.Derman atesoraba en su centro cultural de ultraderecha, ubicado a cuadras de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, un proyectil de mortero de 83 mm. También tenía un drone. Ahora está a disposición del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak acusado por el delito de “intimidación pública”.El lugar allanado y donde fue descubierta la munición de guerra, que estaba “activa” y de utilizarse era letal, y un dron, está ubicado en la calle 5 número 561 entre 64 y 65.El centro, lugar que fue allanado y del que resultó detenido Derman, comenzó a funcionar hace unos meses. Desde allí,Resulta muy contundente la razón a la que el espacio que ahora celebra el intento de asesinato de CFKEl apuntado tiene 38 años y, según sostiene en su cuenta de Facebook, es estudiante de sociología en la Universidad de La Plata."Este señor es José Derman y hace meses me viene amenazando, y enviando fotos y videos de sus genitales a mí y a muchas otras mujeres, principalmente feministas. Tiene causas en trámite ya avanzadas. Si estás siendo acosada por él, contactate conmigo", escribió en su cuenta de Twitter Florencia Zerdá, abogada especialista en violencia digital.Por esta razón se encuentra procesado en una causa que tramita ante la Fiscalía N° 1 y el juzgado 16 penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Primero estaba caratulada por "amenazas y exhibiciones" y luego pasó a "hostigamiento digital".El delito de exhibiciones obscenas se encuentra penado en el artículo 129 del Código Penal. Tiene una pena de multa de 1.000 a 15.000 pesos y, si los afectados fueran menores de 18 años, la pena es de seis meses a cuatro años de cárcel.“No me estoy justificando por las cosas que están por circular en mi contra, pero sí les aseguro que ya ni me importa afrontar las consecuencias. No sé lo que es tener novia a los 36 años. Solo 2 veces pude tener relaciones sexuales con una mina de onda y, después, no pude lograr más nada”.En sus perfiles se define como. Desde su Facebook, muestra públicamente sus ataques contra el colectivo de mujeres y también