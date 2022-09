La fiscalía violó la Constitución Nacional: Comenzaron los alegatos de las defensas en el caso Vialidad

Esta mañana se retomó el juicio del caso Vialidad, que tiene entre sus acusados a Cristina Kirchner, con el inicio del alegato de las defensas. El primero en exponer fue el abogado Mariano Fragueiro Frías, que defiende a Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, para quien el fiscal Diego Luciani pidió una condena de tres años de prisión en suspenso. “El Ministerio Público Fiscal violó la Constitución Nacional”, dijo Fragueiro en el inicio de su exposición.El abogado sostuvo que para “tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción”, la fiscalía cometió un “avasallamiento de las constituciones provinciales y las normas constitucionales”. Fragueiro empezó su alegato con un mensaje de solidaridad para Cristina Kirchner, que no estuvo conectada por Zoom al juicio, por el ataque en su contra del jueves pasado y con una exhortación a Dios para que el odio no se imponga en la sociedad. Además, el abogado expresó sus condolencias al presidente del tribunal, Jorge Gorini, por la muerte de su padre, ocurrida hace algunas semanas.Asimismo, si bien Fragueiro no recusó a ninguno de los jueces del tribunal ni a los fiscales en este juicio, esta mañana fue muy crítico de la actuación de Diego Luciani y Sergio Mola. Los acusó de “abusar de falacias circulares y afirmar cuestiones inexistentes” en contra de su defendido. “Acá hay algo gravísimo. El Ministerio Público Fiscal, y lo digo con dolor, ha violado la Constitución Nacional”, insistió.Según Fragueiro, la fiscalía “se condujo con absoluta hipocresía funcional”. “Al repartir o distribuir imputaciones no tuvo ningún miramiento en señalar que nuestro representado cometió irregularidades contra el Estado Nacional, pero violó principios fundacionales de la Constitución”. Cuando expuso sobre la importancia de respetar el federalismo, el abogado citó al constitucionalista Roberto Gargarella.“Los fiscales federales de la Capital Federal se quieren arrogar funciones e interferir en la justicia de Santa Cruz, que ya se pronunció. Nadie puede decir si está bien o está mal. A eso se refiere la autonomía de las provincias. Lo contrario es afectar directamente al federalismo”, sostuvo Fragueiro, en alusión a las causas penales que se llevaron adelante en Santa Cruz por hechos similares a los que ahora se juzgan. “Acá hay cosa juzgada”, afirmó. Las defensas invocaron este argumento para que el juicio del caso Vialidad no se hiciera, pero sus recursos fueron rechazados, incluso por la Corte Suprema.Fragueiro esgrimió también como argumentos defensivos que los fondos que se destinaron a las obras públicas que se investigan eran de la provincia de Santa Cruz, no nacionales (la fiscalía sostiene lo contrario) y que intervino el Tribunal de Cuentas, que aprobó la gestión y las inversiones. En esta causa se investiga a Cristina Kirchner y a exfuncionarios nacionales y provinciales -entre ellos, Garro- por haber direccionando obras viales de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.Luego del alegato de Fragueiro, que terminó antes del mediodía, seguirán las defensas de Mauricio Collareda, que tuvo el mismo rol que Garro y sobre quien pesa un pedido de pena de seis años cárcel, y de Héctor Raúl Daruich, para quien la fiscalía solicitó cinco años de prisión. Cada letrado dispone de tres audiencias para alegar, pero se estima que podrían tomarse solo un día cada uno y terminar esta semana.Luego alegarán Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores del exministro de Planificación Julio De Vido, que está acusado de haber sido uno de los organizadores de la asociación ilícita, con un pedido de pena de 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La defensa de Cristina Kirchner está sexta para presentar su alegato. La exposición de hoy, a pedido de Fragueiro, no se hizo por Zoom, sino que la defensa alegó en una sala de audiencias frente al tribunal.