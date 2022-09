Atentado contra Cristina: confirman el ADN de Sabag Montiel en el arma y hay nuevas pericias

se conoció en las últimas horas que el arma Bersa calibre 32 que utilizada por Fernando André Sabag Montiel para intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner no presentaba huellas dactilares en las primeras revisiones que hicieron los especialistas, pero un informe de la Policía Federal detectó ADN del acusado en el gatillo, la corredera y la empuñadura

🔴 #AtentadoACFK | Brenda Uliarte, la novia del hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner, aparece en un video de la noche del atentado. pic.twitter.com/Y7nCY3DNko — Política Argentina (@Pol_Arg) September 5, 2022

Se sigue complicando y complejizando la investigación del intento de asesinato de, pese a los intentos de algunos medios y sectores opositores de engañar a la población y poner en duda los hechos que tienen abundante prueba a la vista de todos.En primer lugar,La pistola es la que apareció en la vereda de Juncal y Uruguay, luego de que Sabag Montiel fuera atrapado y retenido por un grupo de militantes que advirtieron el intento de disparo, de difícil división incluso en los videos, y que lo pusieran a disposición de la Policía Federal.Sabag Montiel le habría robado el arma a un amigo, según versiones filtradas a la prensa. Sí está confirmado que no figura como legítimo usuario de armas de fuego en los registros de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, la exRenar) y que el dueño original de la pistola falleció en 2021, y que era un vecino de Sabag Montiel cuando el atacante de la Vicepresidenta vivía en Villa del Parque.El peritaje hecho por la División Balística de la Policía Federal Argentina (PFA) determinó que el arma secuestrada era apta para el disparo, pero que no tenía un proyectil en la recámara.Por otra parte,Los cuatro amigos se presentaron este mediodía en una dependencia policial y de allí fueron llevados a Comodoro Py. Los investigadores decidieron que declaren como testigos. Lo hicieron pero no trascendieron sus dichos por el secreto de sumario del expediente. Sí que le secuestraron los teléfonos celulares para ser analizados.Por otra parte,, donde vive la ex presidenta. Durante el fin de semana, pero con viralización hoy, se conoció un video en el que se la puede divisar, minutos después del intento de asesinato a sólo metros de la escena. Se puede observar que la joven trata de pasar desapercibida e irse, justo cuando el grupo de militantes logra contener a su novio para ponerlo a disposición de la Policía.