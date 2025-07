Memes y burlas al Gordo Dan y Santi Caputo porque los Milei los dejaron afuera de las listas de LLA

Daniel Parisini, más conocido en el ecosistema libertario digital como Gordo Dan, pasó de ser el "brazo armado digital" que quería competir contra Cristina Fernández de Kirchner en PBA y pedía "dinamitar el Congreso" tras la dura derrota de la semana pasada a quedarse afuera de las listas de La Libertad Avanza junto a todos sus trolls. Y en las redes se lo cobraron con memes y burlas de todo tipo.En la semana, el verdadero líder del espacio que integra Gordo Dan, es decir Las Fuerzas del Cielo, intentó hacer valer los deseos de los trolls que quieren ser políticos: el asesor e integrante del Triángulo de Hierro Santiago Caputo se reunió con el presidente Milei para pedirle 20 lugares en las listas bonaerenses, pero su pelea con Karina, la otra integrante del entorno presidencial, los liquidó.Así las cosas, Dan, el representante del "brazo armado digital" de Milei, que se autopostulaba para competir incluso contra CFK, que pidió "dinamitar el Congreso" y sacar "tanques" tras el fracaso legislativo nacional reciente, no existe en las ocho secciones electorales.Es que Karina Milei, titular de La Libertad Avanza (LLA) y secretaria general de la Presidencia, diseñó las listas del frente ultraderechista para competir contra el peronismo. De hecho fue personalmente a La Plata para ultimar los detalles de la nómina, la cual se inclinó hacia el lado de Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. También fue clave el acuerdo con el PRO.Por su parte, Javier Milei se mostró desinteresado y se fue a escuchar ópera en la tarde del sábado para no participar del cierre de listas. Sin embargo, visto desde las huestes troll de Dan, la maniobra lejos de ser imparcial terminó perjudicando a su sector, o sea el de Santiago Caputo.Parece ser que a la pelea que ya venían disputando, Karina Milei la convirtió directamente en una masacre al cobrarse con creces el misil que Caputo lanzó contra los Menem a horas del cierre de listas con el escándalo del Banco Nación y los contratos para la familia del ex presidente riojano.En ese contexto, según LPO, la hermana presidencial le hizo creer a Santiago Caputo que los iba a integrar a las listas si aflojaban la embestida, pero hizo lo contrario y, en el cierre, se las cobró todas y los dejó afuera.De hecho, Sebastián Pareja, el armador de la hermana presidencial en PBA, vetó a Nahuel Sotelo, un candidato clave a Santiago Caputo, y puso en su lugar para la tercera sección electoral a Maximiliano Bondarenko, un ex candidato de Facundo Manes como cabeza de lista en el sur del ConurbanoEn ese contexto, un terreno que Gordo Dan suele dominar a la perfección se le complicó: las redes explotaron cuando la agrupación quedó prácticamente marginada del reparto de cargos en las nóminas de La Libertad Avanza y el PRO, lo que generó indignación entre sus seguidores y burlas, sobre todo en X.“¿Es verdad que pusieron a uno que estaba con Manes? O sea, a Las Fuerzas del Cielo les ganó un radical. JAJAJAJA.” — @UnapibadefloresOtro usuario escribió: “Los lúmpenes de Las Fuerzas del Cielo bancaron hasta que un cana le tire gas en la cara a una nena de 10 años. Hoy no aparecen ni en los créditos. Usados como forros”.— @Editor_76@CJS@Mientras tanto, en X muchos se preguntaban: “¿Dónde están Romo, Gordo Dan y Caputito?”. La respuesta parece ser el silencio o el exilio digital.@CJS@El episodio también coincidió con el cierre de una de las cuentas que se atribuía al asesor presidencial Santiago Caputo (@MileiLibertador). La cuenta desapareció en la madrugada del domingo y alimentó más sospechas de internas.@CJS@