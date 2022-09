Islas Malvinas: qué opina Liz Truss sobre el reclamo de Argentina por la soberanía

La flamante primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, rechazó en varias ocasiones los reclamos de la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, en el marco de sus funciones como ministra de Asuntos Exteriores.“Rechazamos completamente cualquier cuestión sobre la soberanía de las Falklands”, puntualizó Truss después de que el presidente argentino Alberto Fernández se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.“China tiene que respetar la soberanía de las Falklands”, escribió Truss en su cuenta de Twitter hace siete meses, y resaltó que el Reino Unido defenderá el derecho de los isleños a la “autodeterminación”.Unos meses más tarde, en junio de 2022, la entonces ministra de Asuntos Exteriores británica envió un fuerte mensaje de apoyo al pueblo de las Islas Malvinas y a su derecho a la auto determinación, con motivo del 40° aniversario de la liberación de las Islas, el 14 de junio de 1982, a la vez que recordó el esfuerzo y sacrificios de las fuerzas británicas enviadas a asegurarse de que la agresión no prosperara.En su mensaje Liz Truss recordó que cuarenta años atrás la bandera de la Unión flameaba otra vez en Casa de Gobierno de Malvinas tras la liberación por las fuerzas británicas. “Las fuerzas británicas se plantaron con osadía para asegurarse que la agresión no tuviera éxito; combatieron con valentía para defender el derecho de los pueblos a determinar su futuro, y siempre recordaremos su esfuerzo y sacrificios”, apuntó.“Hoy las Malvinas están pujantes como parte de la gran familia Británica, son un faro de libertad y democracia en un Territorio de Ultramar autogobernado”, siguió la funcionaria.“Pero no podemos ser complacientes. La asunción de que la paz y la estabilidad son inevitables fue destrozada por la invasión de Putin a Ucrania. En tanto China da muestras de sus deseos de ejercer control y coaccionar a pueblos del África, Asia y más lejos”, afirmó la entonces jefa del Foreign Office.“Debemos permanecer vigilantes a las amenazas a la libertad, soberanía y autodeterminación, no importa de dónde vengan. Es por eso que rechazamos cualquier cuestionamiento sobre el derecho de las Islas Malvinas a la autodeterminación. Hemos de pararnos ante todos aquellos que pretendan desconocer o ser irrespetuosos de ese derecho. Las islas no podrían haber sido más claras en cuanto a permanecer como un Territorio Británico autogobernado, que con el voto avasallador del 2013 confirmando sus deseos de seguir como parte de la gran Familia Británica”, zanjó.