AFIP recuperó $15.000 millones del aporte de las grandes fortunas a través de los controles

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viene acelerando los controles sobre los sectores de mayor capacidad contributiva. En palabras del titular del organismo, Carlos Castagneto, la idea es incrementar la recaudación pero también generar “percepción de riesgo a futuro”. Según pudo saber Ámbito, en las últimas horas tras una serie de fiscalizaciones, se generaron reajustes sobre declaraciones juradas y de esta manera se recuperaron unos $15.000 millones correspondientes al aporte solidario de las grandes fortunas. También cursaron multas y hasta denuncias penales por aprovechamiento indebido de subsidios, evasión simple y asociación ilícita fiscalDe acuerdo a lo que señalan desde el Gobierno, los controles de la Dirección General Impositiva estuvieron enfocados en “los sectores de mayor capacidad económica de Argentina”. En esa línea, se realizaron investigaciones a través de explotación masiva de datos, cruces de información y matrices de riesgo. Como resultado, se realizaron ajustes por unos $15.000 millones en el aporte solidario que sancionó el Congreso por la emergencia del Covid-19 y que afecta por una única vez a los 13 mil patrimonios más elevados del país.PROCESADORES ENCONTRADOS“En materia de operaciones internacionales y precios de transferencia, se identificaron operaciones no ajustadas a las condiciones normales de mercado y detectamos diferencias de impuesto que superan los $5.500 millones en el último año. En cuánto a las investigaciones sobre el comportamiento tributario de los sectores que han incrementado su rentabilidad con ingresos de más de $5 billones, encontramos inconsistencias entre sus resultados contables e impositivos, falta de determinación de impuesto a las ganancias durante varios períodos fiscales y el traslado de quebrantos impositivos de un año a otro de manera improcedente por varios miles de millones de pesos”, señalaron desde el organismo.Como resultado de estas tareas de control, la Dirección General Impositiva realizó multas por declaraciones fraudulentas del Impuesto al Valor Agregado y Ganancias; por falta de pago del impuesto a las ganancias, Impuesto al valor agregado e Impuesto a los débitos y créditos; por omisiones en las declaraciones juradas del Aporte Solidario y Extraordinario y, también, aplicó multas a los agentes de retención y percepción por la falta de ingreso del tributo percibido o retenido.Por último, fuentes del organismo confirmaron que se iniciaron distintas denuncias penales por aprovechamiento indebido de subsidios, evasión simple y asociación ilícita fiscal. La Dirección General Impositiva sancionó os grandes contribuyentes que no cumplían con la ley por un total de $376 millones, aunque la cifra podría crecer en los próximos días.GRANJA DE CRIPTOMONEDAS CLANDESTINALa AFIP descubrió una granja de minería de criptomonedas que se encontraba oculta dentro de una cámara equipada para refrigeración, en la cual supuestamente se almacenaba fruta, según había declarado el dueño de la misma. Tras las tareas de investigación llevadas a cabo de manera conjunta por la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, se identificó a un contribuyente que había realizado la importación de equipos específicos para realizar minería de criptomonedas utilizando la empresa de la cual es socio. La maniobra consiste en aprovechar la Capacidad Económica Financiera (CEF) de la firma para realizar la importación de bienes de una actividad no declarada.En primera instancia, el contribuyente expresó ante los agentes fiscalizadores que dichos equipos los había vendido, sin recordar quiénes eran sus clientes. Sin embargo, tras la insistencia de los inspectores concluyó en brindarle el acceso al sitio donde funcionan los mismos. Durante el procedimiento se logró identificar la billetera virtual con la cual opera el contribuyente para la comercialización de las criptomonedas.