"No soy optimista para nada": Cavallo criticó el plan de Massa y habló del dólar, la inflación y el FMI

El exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo se volvió a referir a las últimas medidas anunciadas por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, y le auguró un futuro no "optimista" a la Argentina, incluyendo problemas con el dólar y una inflación cercana al 100% anual.El ex ministro que supo acompañar a las gestiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y se hizo famoso por ser el autor del "Corralito" se expresó en una entrevista con el canal A24 sobre las metas acordadas por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Para Cavallo, la "inflación y el aumento del PBI, por efecto precio, facilita el cumplimiento de las metas" con el organismo de crédito internacional, y por eso consideró que "van a convencer al Fondo de medir la meta como producto bruto a precio corriente".En cuanto a la coyuntura económica vinculada a los precios, no se expresó sobre un futuro promisorio. "Si mantienen este ritmo podrán estabilizar la tasa de inflación mensual al 6% y del 100% anual. Esa es la mejor realidad que puede conseguir", lanzó."Yo no soy optimista para nada, vamos a seguir en una situación parecida a la actual y no creo que haya crecimiento. En el mejor de los casos habrá estancamiento", dijo al cierre.Antes, consideró que el objetivo de bajar el déficit fiscal al 2,5% del PBI por parte de Massa y el viceministro, Gabriel Rubinstein, podría cumplirse "en la medida que la meta se tome como porcentaje del Producto Bruto a precio corriente"."La inflación y el aumento del PBI por efecto precio facilita el cumplimiento. Si se fijaran las metas en términos nominales, es decir en tantos pesos, obviamente que se ha sobrepasado ya. Creo que van a convencer al Fondo de medir la meta como producto bruto a precio corriente", precisó.Sobre el eventual desdoblamiento cambiario, que hace tiempo sugieren economistas ortodoxos y el Gobierno niega, hizo énfasis en cómo lo propone Rubinstein, según una filtración de julio, antes de su confirmación en el cargo, que luego habría sido descartada."El plan de Rubinstein hablaba de un desdoblamiento del mercado cambiario, algo que propongo hace mucho tiempo. Se puede controlar el tipo de cambio comercial, el que se aplica a importaciones y exportaciones. Pero tratar de controlarlo para todo tipo de transacciones es inconveniente. Hay que dejar las vías de un mercado libre", sugirió.En otro segmento, propuso como siempre ir hacia el libre mercado. "Si el Gobierno inspira un mínimo de credibilidad, en el sentido de que no va a trabar luego la salida de divisas que ingresen por ese mercado y que se mantenga libre, habrá mucha gente que cuando el tipo de cambio sea lo suficientemente alto, va a liquidar, vender divisas y lo va a abastecer", expresó.Luego volvió sobre ideas que supo expresar Rubinstein previamente. "Sería mucho mejor avanzar hacia una política fiscal mucho más estricta, como la que proponía Gabriel Rubinsein en ese documento. Casi que planteaba ir a déficit primario cero. Ese aspecto de Rubinstein no se va a llevar a la práctica. Va a hacer que se trate de cumplir lo acordado", dijo.Y continuó: "Como va el cambio, tampoco se va a cumplir con las meta de reservas. Si sigue la organización actual del mercado cambiario es imposible que consigan acumular reservas conforme a lo comprometido. Siempre habrá una expectativa de una fuerte devaluación por esa incapacidad de acumular reservas"..Cavallo argumentó que la única forma de llegar a esta cifra y terminar con el déficit fiscal sería recortar transferencias del Gobierno nacional a las provincias, eliminar subsidios en tarifas, reducir la inversión en infraestructura, entre otros ajustes imposibles de lograr en este clima social, económico y político.Finalmente, fue a su pronóstico, que siempre fueron malos salvo en sus propias gestiones y la de Mauricio Macri, fallando en ambos casos. "Rubinstein plantea un plan de estabilización y eso no es realista. No creo que este gobierno pueda implementarlo. Mi pronóstico es que si mantienen un ritmo de devaluación en el mercado oficial que más o menos acompañe a la inflación, o sea mantener el tipo de cambio rel comercial constante y logran acumular un poco de reservas, van a poder estabilizar la tasa de inflación alrededor del 6% mensual, lo que significa un 100% anual. Eso seguiría siendo la mejor realidad que pueden conseguir para el año que viene. Yo no soy optimista para nada", terminó.