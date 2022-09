Ubican a Uliarte vendiendo copos de azúcar en lo de CFK antes del ataque y se amplía la sospecha de más participantes

Las maravillosas imagenes que quedaron del #18A 🙏🏽



Aun no vieron nada. El laburante está dejando de ser un boludo y va a empezar a luchar por sus derechos por las buenas o por las malas.



El kirchnerismo tiene fecha de vencimiento #VanACorrer pic.twitter.com/yTmdRKq1pb — REVOLUCION FEDERAL (@revolucionfed) August 20, 2022











El análisis de las cámaras de seguridad y de los teléfonos celulares tanto de Fernando Sabag Montiel como de su novia,-durante la vigilia que la militancia mantenía alrededor de la casa de la Vicepresidenta para demostrar su apoyo-La causa tenía secreto de sumario, pero ahora la información comienza a filtrarse probablemente para contrarrestar las versiones insólitas de medios de comunicación opositores que cuestionan la veracidad del atentado.“Esto es algo más que la ‘banda de los copitos’, como algunos le están diciendo Sabag Montiel y Uliarte no estaban solos”, señalaron fuentes oficiales a Infobae y aseguraron que “Esta es nueva información sobre la que están trabajando los investigadores, la sospecha es que el grupo de amigos de la pareja que apareció el viernes último al mediodía en un reportaje televisivo pudo tener algún grado de participación en la planificación del hecho.En detalle, la llamada "banda de copos de nieve" que aparecen en las imagenes rodeando a la novia de Fernando Sabag Montiel, en la puerta de la casa de Cristina fueron identificados con nombre y rostro. El periodista Ariel Zak reveló por C5N que fueronLos cinco ya declararon como testigos y dijeron que no sabían nada de las intenciones de Sabag Montiel.En esa línea, declaró ayer Brenda Uliarte, representada por, al ser indagada con las nuevas evidencias por la jueza María Eugenia Capuchetti. La acusada negó haber participado en la planificación y ejecución del intento de asesinato a CFK y dijo que lo que hizo su novio fue "aberrante". También aseguró que había acompañado ese día a su pareja hasta la casa de la Vicepresidenta pero no sabía que “Nando” iba a apuntar con un arma Bersa calibre 32 a la cara de CFK y gatillarle.A pesar de las dificultades inciales con los teléfonos, finalmente el celular Samsung de Fernando Sabag Montiel aportó las fotos con la pistola y los proyectiles que fueron secuestrados en el departamento que ocupaba en San Martín. El martes, a las 20 se terminó de aplicar el software UFED sobre el celular de Brenda.Los expertos de la PSA también trabajan en los teléfonos de otros cuatro amigos, que se presentaron ante la jueza y los entregaron en forma voluntaria. Son los mismos amigos que aparecieron en la entrevista televisiva.un violento grupo anti K que convocó bajo la consigna “Van a correr todos”.El grupo de ultraderechase dedica a escrachar a dirigentes y figuras del peronismo e incluso a algunos opositores puntuales a quienes califican de “tibios” frente a los peronistas. Y reproducen reproducen los discursos de los sectores más duros de la oposición.Por ejemplo, Uliarte había subido un posteo de Instagram en el que se la veía participando de la marcha del pasado 18 de agosto (18A), en contra el Gobierno frente a la Casa Rosada y que fue impulsada por el espacio Revolución Federal. La novia de Sabag Montiel afirmó en la publicación: “18A presente. Fui a la marcha, faltan más personas tenemos que ser muchos gritando para que nos escuchen”.En la cuenta de Instagram de Revolución Federal se puede ver su modus operandi, es decir, su apoyo a los constantes escraches. Por ejemplo, están grabados los escraches a: El Instituto Patria, el 22 de julio pasado. A Sergio Massa, de acuerdo a un posteo de Instagram del 29 de julio. Al ministro Jorge Ferraresi y también al diputado de JxC Rodrigo De Loredo.Y Al canal América. El posteo dice: “Aguante Viviana Canosa” y repudia a Daniel Vila y al “mafioso de Massa”. Canosa era una de las pocas comunicadoras a las que seguía Uliarte en Instagram.En otro posteo, del 11 de agosto, se hacen eco del escrache al actor Pablo Echarri: “Que se vayan preparando los actores y ‘artistas independientes’ que tanto circo hicieron hasta hace poco en nombre de la ‘pobreza’ y hoy con su gobierno K en el poder no dicen NADA. No los vamos a dejar en paz. JAMAS.”Entre los diversos posteos de Instagram de Revolución Federal también replicó uno de los momentos en los que Brenda Uliarte fue entrevistada en Crónica TV. En la descripción escribieron: “Laburante se le planta a una planera extranjera en vivo: periodista en shock”. “Brillante exposición de una laburante que se le planta a una planera que, como detalle, era extranjera y expresaba su bronca por no poder cobrar más plata de la que ya gana”, agregaron.