Alfredo Cornejo se postuló para candidato a presidente y JXC ya tiene 8 aspirantes a la Casa Rosada

En Juntos por el Cambio (JxC) se desenvuelve a destajo la lucha por las candidaturas del 2023, con recorridas por Buenos Aires y el interior del país, organizando reuniones y reuniendo tropas grandes y pequeños partidos de la coalición opositora saben que el tiempo pasa rápido y consideran que ahora es el momento para posicionarse.En febrero o marzo del año que viene empezará a correr el calendario electoral en algunas provincias y lo habitual es que entre abril y mayo comiencen los preparativos de la Cámara Nacional Electoral, que a su vez debe convocar a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el mes de agosto. Teniendo en cuenta eso, en JxC arde la interna, y variados caciques desplegan sus fuerzas en todo el país, aunque el foco siempre está sobre la candidatura presidencial y los distritos de mayor cantidad de electores.Hoy por hoy,, los cuales se expresaron de manera pública o al menos lo han hecho saber en declaraciones y actos partidarios.A esta puja electoral, quien se sumó como el más reciente postulante fue el senador nacional por la Unión Cívica Radical,, quien destacó la importancia de que los candidatos de la oposición tengan un discurso “claro”. En ese aspecto, manifestó: “Hay que hablar clarísimo en materia laboral y económica. Hay que discutir ideas con honestidad intelectual. El hecho de que alguien diga que sos gorila porque hacés una crítica al peronismo, y aceptarlo, te arrincona. Por eso no hay que dejarse arrinconar y hay que hablar claro sobre qué hacer para estar más cerca de obtener un mandato de cambio en el 2023”.Sobre el panorama político en Córdoba, apoyó una hipotética candidatura depara gobernador: “Luis (Juez) y Rodrigo tuvieron la legitimidad popular de una elección: ganaron unas PASO, que no hay para cargos provinciales. Obviamente me tira mi costado y mi afinidad radical. Me encanta Rodrigo y lo he dicho públicamente. No debe abandonar su pretensión de ser candidato hasta llegar a un último momento, donde se verá quién está en mejores condiciones, y allí tendremos que ir detrás porque no hay PASO”.Por último, Cornejo se refirió a una posible candidatura a presidente: “Puedo hacer una contribución para el país”. Aunque aclaró: “Hoy no privilegio ser candidato por encima de tener un plan consensuado en Juntos por el Cambio y la unidad de Juntos por el Cambio. No quiero prenderme a ningún tipo de división porque eso beneficiaría al populismo y al kirchnerismo. Debemos preservar ante todo un plan consensuado por Juntos por el Cambio y luego tener una competencia para ver quién es el mejor para llevarlo a cabo”.El primero en pronunciarse en la carrera presidencial fue el Jefe de Gobierno porteño,. A su fuerte foco en la gestión, le sumó agenda global con asistencia a diferentes eventos internacionales. Además radicalizó su postura en relación a temas como Educación y Seguridad, en contraposición al oficialismo, algo que recrudeció en el marco de la Causa Vialidad y el Atentado a CFK., su contrincante en el PRO, la cruzaron dirigentes de su espacio, pero -si bien mantiene declaraciones algo distanciadas- el alcalde porteño se mantuvo al margen de las declaraciones públicas. Ante los dichos del radical Gerardo Morales, que lo critica por "porteño", guardó silencio.En tanto, el Gobernador de Jujuy,, dedicado a la presidencia de la UCR mantiene un perfil alto con fuertes declaraciones contra Rodríguez Larreta y. En el partido tiene un manejo vertical, y enfatiza expresamente su disgusto con muchos dirigentes. Empero, es valorado por mantener el diálogo con el Gobierno, algo que suma fichas en gobernadores e intendentes radicales que necesitan recursos para fortalecer sus propias gestiones.Por su parteabrió la puerta a, expresidente del radicalismo y miembro fundador de la coalición. Mantuvo su visibilidad con declaraciones, entrevistas, recorridas y selfies con todos los sectores en diversos actos. Su sesgo principal es su condición como outsider de la política.La presidenta del PRO, Bullrich, viene siendo una de las más tajantes en su posición. Con declaraciones como que "Horacio está enojado conmigo porque le salió una competidora" generó desagrado en el corazón del GCBA, pero no modificó su postura.En cuanto al ex presidentesus intenciones ya están claras. Mientras tanto en las reuniones de mesa nacional sigue conduciendo como si fuera el jefe o -al menos- quién “contiene al rebaño”. La información que hizo trascender a través de periodistas cercanos, que incluso fueron funcionarios públicos de su gobierno, es que en marzo blanqueará su futuro.En cuanto a la diputada nacional porteña, mantuvo todo en potencial hasta hace poco, cuando se convirtió en una de las últimas en postularse, durante un recorrido por Entre Ríos a fines de agosto. "Me gustaría ser presidenta pero hoy es el momento de construir un equipo y un plan para terminar con el kirchnerismo", manifestó durante una conferencia de prensa en un salón de la capital entrerriana. Aunque añadió que “no es el momento de hablar de candidaturas".Finalmente, el Auditor General de la Nación,, presentó en sociedad su candidatura a la Presidencia de la Nación para las elecciones de 2023 con un espacio denominado Encuentro Republicano Federal, algo así como la "pata peronista" de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) y hasta ahora cuentan ocho los candidatos presidenciables en la oposición.