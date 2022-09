"Cautela": la explicación de Bullrich para no repudiar el atentado contra CFK

Tras restarle importancia al ataque que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y criticar al presidente Alberto Fernández, la presidenta del PRO,, aseguró hoy quey se justificó asegurando que "conoce al kirchernismo hace años" por eso prefirió “esperar la palabra presidencial” antes de repudiar el atentado.“Yo soy una respetuosa del imperio de la ley. Considero que todo hecho de violencia es absolutamente condenable. Pero”, afirmó Bullrich.En ese sentido, la presidenta del PRO señaló: “La realidad de la construcción que el kirchnerismo hizo del atentado, de un individuo o una pareja, es chavismo explícito” y consideró que “el Gobierno quiere sacar ventaja política de esto”.“Vi que decían que los instigadores eran la oposición, la prensa y la justicia,”, aseguró Bullrich.Dirigentes del oficialismo e incluso de la oposición habían salido a criticarla por solo cuestionar al Presidente por establecer un feriado nacional y no condenar el atentado a la vicepresidenta, -cosa que sí hicieron el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- pero la líder de la oposición hoy volvió a poner en duda el intento de asesinato a la VicepresidentaRespecto a la convocatoria del Gobierno para dialogar con todos los sectores y "debatir la intolerancia política", la presidenta del PRO afirmó: "Nosotros no fuimos convocados a nada”. “Iríamos a un diálogo con alguien que nos dice que somos instigadores. ¿Así nos vamos a sentar en una mesa? Tendrían que pedir disculpas", manifestó.