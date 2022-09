Massa reflota una propuesta de Cristina para que la AFIP de EEUU ayude a gravar a evasores argentinos

el ministro de Economía, Sergio Massa, trabaja con altos contactos de la gestión de Joe Biden para avanzar en un acuerdo que retome una idea de Cristina Kirchner frenada por Mauricio Macri para lograr un intercambio de información tributaria con ese país y que se le pueda cobrar los impuestos correspondientes a cuentas de argentinos evasores

En el marco de su gira por Estados Unidos,Las versiones más audaces que llegaron a oídos deindican que Massa dialogaría del tema el lunes próximo con, principal asesor de la secretaria del Tesoro,, con el objetivo político deMassa, según el portal LPO, tocó el tema con, asesor para la región de Biden, el martes por la noche y entiende que se trata de unaque, de prosperar, modifica todos los cálculos futuros del país, para bien.No se trata de una locura, ya que el IRS tiene convenios de este tipo con más de 70 países, con funcionamiento y aplicación de forma automática, sin necesidad de enviar requerimientos concretos para cada caso. La idea que Massa le transmitirá a Lipton es una firma inmediata como evento ineludible para que Argentina pueda cumplir su acuerdo con el FMI.Lo que sudecería si el ministro de Economía tiene éxito es que la AFIP procederá de modo unilateral sobre los contribuyentes argentinos una vez que tenga el acceso la información fiscal del IRS.Cuando asumió como ministro,, y advirtió más de una vez que se harían las denunciasLa información requerida, entonces, para que esos contribuyentes que están evadiendo paguen los impuestos que corresponden en el país refiere a las jurisdicciones en las que operan las distintas firmas que conforman el grupo económico, así como las actividades que realizan y todos los movimientos e impuestos pagados y devengados de cada compañía.Para lograrlo, la AFIP debería adecuar aspectos de sus sistemas informáticos, situación que no le llevaría, según trascendió, más de un mes.En 2014, cuando gobernabay Cambiemos ni siquiera existía, se firmó un acuerdo multilateral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para intercambiar información automática con las administraciones tributarias de 107 países sobre las cuentas de argentinos en el exterior.La idea por ese entonces tenía que ver con la necesidad de frenar la evasión fiscal implementada a través de cuentas off shore, estructuras de sociedades y otros entes. Tampoco en aquel momento se sabía quiénes tenían múltiples cuentas de ese tipo en diversas partes del mundo.En ese marco, la AFIP y su homólogo estadounidense, el ya mencionado IRS, iniciaron un proceso de colaboración cruzada para la detección de ese tipo de operaciones delictivas. Se abría con ello la posibilidad de tener acceso detallado de movimientos que actualmente son difíciles de encontar y, más aún, luego judicializar.A finales de 2016, cuando ya gestionaba el país, se rubricó un entendimiento entre la AFIP y la IRS. Como su ejecución tiene diferentes etapas, el proceso demoró y la primera de esas fases cobró vigencia efectiva desde 2018.En ella se apunta a la individualización del contribuyente, e información como el período fiscal del que se pide información, el lugar de donde proviene y por qué se requiere el intercambio.En cuanto a la continuación del intercambio automático, no se avanzó más por falta de intención o impericia del macrismo. A través de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los llamados "Pandora Papers", Argentina está tercera dentro en la lista de beneficiarios en cuentas off-shore y el apellido Macri aparece entre los evasores.En específico, están los hermanos del expresidente,, en dos sociedades que se vieron beneficiadas por el blanqueo fiscal de 2016, donde también quedó salpicada la madre de Mauricio,. Entre otros amigos del PRO, también apareció en esa filtración el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.Ahora, ya con, el acuerdo que la AFIP firmó con el IRS fue retomado y, entre los informes que recibirá el ente que lidera Castagnetto, habrá una declaración anual de las multinacionales estadounidenses que operan en el país y contabilizan ingresos anuales consolidados a nivel global superiores a USD 900 millones.