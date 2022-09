La bolsa blanca: por qué la Justicia allanó la casa de un ex novio de Brenda Uliarte

Allí se secuestró una bolsa blanca que habría dejado Uliarte esa noche.

La jueza federal, acusada por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, yEl allanamiento se realizó en la casa del ex novio de Uliarte -de profesión albañil- a donde, de acuerdo con la investigación, se dirigió la acusada en la noche del jueves después del intento de homicidio de la vicepresidenta.hasta las 4.45 ante el fiscal Carlos Rívolo y en presencia de los defensores oficiales Juan Martín Hermida y Gustavo Kollmann. Durante la declaración el ex novio de Uliarte, según explicaron fuentes del caso en comunicación con Télam.Según trascendió el joven explicó que Brenda acudió a su casa, en San Miguel, el jueves por la noche, que era habitual que pasé algunas noches de forma esporádica en su casa, pero explicó que si él no está en la vivienda, ella nunca se quedaba sola.Apenas llegó, se fue directo a dormir sin decir nada.En el testimonio el joven explicó, según informó Clarín, que el viernes muy temprano él tenía que trabajar y la despertó. En ese momento, ella le contó que Fernando Sabag Montiel había atacado a Cristina Kirchner, "me contó lo que quiso hacer su novio pero yo no le creí, no lo podía creer", habría declarado el joven. Luego dejaron la propiedad y él la acompañó hasta la parada de colectivos y fue la última vez que la vio.Ese día Brenda Uliarte dejó en su casa la bolsa blanca con la que se la ve en las imágenes retirándose por la calle Uruguay el día del ataque a la Vicepresidenta. El acusado Sabag también quedó registrado con esa bolsa blanca en un videovigilancia de un local de comida rápida de Quilmes, donde ambos estuvieron previo a tomarse el tren hacía Constitución. Luego subieron a un colectivo y llegaron más tarde caminando hasta la puerta del edificio de CFK donde incluso los ubican los videos de militantes que participan de la vigilia.Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel están acusados de intento de asesinato a la Vicepresidenta, planificación previa, acuerdo de partes, transporte de arma de fuego sin autorización y acopio de municiones, entre otros delitos.Ambos fueron indagados ayer, si bien Sabag Montiel se negó a declarar sostuvo: "Brenda no tuvo nada que ver… y yo tampoco". Por su parte, Uliarte sólo quiso responder preguntas de su defensor y ante cada planteo negó haber tenido participación en los hechos endilgados. Sólo añadió que le resultó un hecho “aberrante” el accionar de su novio y que de haber sabido de antemano lo que haría “no hubiera ido a acompañarlo”.