Presentaron una denuncia por amenazas de muerte contra Macri a través de Twitter

La custodia oficial de Mauricio Macri denunció ante la justicia que el ex presidente fue amenazado de muerte, por lo que de inmediato se abrió una investigación que recayó en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tendrá a su cargo el expediente.

La presentación fue realizada el pasado jueves 1° de septiembre, mismo día del atentado contra, que se encuentra a cargo de Capuchetti. De ahí que ambas causas se sustancian en el mismo fuero.La amenaza provino desde una cuenta en la red social Twitter, de un usuario que profirió mensajes violentos apuntando directamente contra el ex mandatario., escribió la cuenta identificada como @Luisanfer2442. El usuario actualmente se encuentra suspendido.La presentación fue realizada por los responsables de la protección que brinda el Estado a Mauricio Macri por su condición de ex presidente, desde el entorno del líder del PRO.Al momento de la presentación judicial, en la secretaría del juzgado que conduce Capuchetti se ordenó un informe sobre la cuenta desde la que se publicaron las amenazas. Los investigadores lograron detectar que el usuario se identificaba como Luis Fernández y había creado la cuenta en agosto de 2017.Capuchetti se encuentra a cargo de ese juzgado desde mayo de 2019, cuando juró en reemplazo del ex juez Norberto Oyarbide.