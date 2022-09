"Recoleta ahora parece una villa": la frase discriminadora de Durán Barba por el apoyo a CFK

El asesor políticoy se quejó por la colocación de parrillas alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque reconoció que quienes fueron a apoyarla son personas que creen en ella y no “planeros” .. Cuando llegué estaban instalando parrillas”, afirmó Durán Barba durante una entrevista para La Nación +.El ex asesor de Mauricio Macri señaló: “Quienes se movilizaron eran militantes, no eran planeros, no eran personas carenciadas, eran clase media".Y cuestionó el intento de asesinato a la Vicepresidenta, luego de señal que el kirchnerismo no podrá "capitalizar" el atentado para mejorar en las encuestas.. Dolía la muerte de un líder, salieron a la calle miles de personas", enfatizó.Y si bien la Justicia investiga al menos a un grupo de cinco jóvenes que vendían copos de azúcar con los dos detenidos, Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, como posible premeditación de atentado;Y luego insistió en que el oficialismo quiso manipular el atentado para utilizarlo electoralmente, pero que el intento le resultó contraproducente. En ese sentido, el ex consultor de Macri aseguró que en los focus group que realizó en el Conurbano Bonaerense no se hablaba del atentado a Cristina Kirchner y se tenía en cuenta el caso de Vialidad Nacional.