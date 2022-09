Los gobernadores del Norte Grande se unieron para repudiar el atentado a Cristina Kirchner

Los gobernadores de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán encabezaron una reunión en la ciudad chaqueña de Resistencia, de la que también participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, entre otros.

👇 Nota al Ministerio de @Economia_Ar para la ejecución del plan de implementación de subsidios de carácter diferencial en nuestra región. pic.twitter.com/gA5AHDggpq — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) September 8, 2022

Quiero destacar el repudio de los 10 gobernadores del Norte Grande al intento de asesinato de @CFKArgentina y su compromiso con los valores que promueven la convivencia, el diálogo, la paz social y el bien común. Seguiremos trabajando en el camino del diálogo y el consenso. pic.twitter.com/XIYhIvwCCl — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) September 8, 2022

Los gobernadores de la región del Norte Grande Argentino expresaron este jueves sual intento de magnicidio perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y convocaron a comprometerse". Además, en el encuentro celebrado en la capital chaqueña de Resistencia, los jefes provinciales acordaron plantear al Ministerio de Economía de la Nación alternativas para la quita de los subsidios energéticos.En ese marco, los gobernadores elaboraron una nota dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, para "la ejecución del plan de implementación de subsidios de carácter diferencial en nuestra región", a raíz de la condición de "electrodependientes" de estas provincias y del "mayor consumo promedio de energía que poseemos respecto al resto del país". En ese marco, exigieron la "ejecución inmediata" en el marco del plan federal de obras de infraestructura en alta, media y baja tensión" en sus respectivas jurisdicciones.Según consideraron, las "asimetrías" respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que "concentra el 40% de los subsidios". con el Norte Grande que participa con el 18% de la participación en los mismos "deben ser corregidas". Y lanzaron: "Esta distorsión resulta a todas luces injusta e insoportable para nuestros coprovincianos". En ese marco, la propuesta para la región es "extender como regla general los beneficios de los subsidios tanto a usuarios rurales como urbanos", promover un sistema de límite superior del subsidio a usuarios residenciales entre los meses de abril a octubre a "550kw/mes/hora", y desde noviembre a marzo inclusive "al límite superior del subsidio debe ser 750kw/mes/hora".En la misma linea, los gobernadores elaboraron otra nota, dirigida a la secretaria de Energía, Flavia Royón, "por el aumento de los topes de consumo para las provincias de la región". Los mandatarios reclamaron "un esquema más equitativo" ya que ven con "preocupación" la quita de subsidios a la energía. Fue así que propusieron "un nuevo diagrama" que asigne "750kw para toda la región en verano" (de noviembre a marzo),y la misma medición para el NOA, en el caso de "y 400kw para quienes "tienen acceso al gas natural". También pidieron tener en cuenta para la definición sobre las tarifas "el consumo de la energía urbana y rural" y de la "residencial y no residencial".Al igual que con la nota a Massa, insistieron en las "asimetrías" con el AMBA. A su vez, plantearon: "Si tenemos una mirada federal, un recurso como la energía nos debe equipar y permitir ser competitivos para de esa manera uniformidad tanto en verano como invierno".También le enviaron a Energía otra misiva respecto a la necesidad de "potenciar inversiones en energía fotovoltaica o de biomasa para proveer a grandes usuarios y abaratar costos en el suministro de energía eléctrica". Finalmente,Los gobernadores del Norte Grande firmaron un documento en el que declararon que "próximos a cumplir 40 años de democracia creemos necesario redoblar nuestro compromiso con los valores que promueven la convivencia, el diálogo, la paz social y el bien común", y afirmaron su repudio al ataque contra Fernández de Kirchner., afirmaron.A través de su Twitter, De Pedro destacó el repudio de los gobernadores al atentado contra Fernández de Kirchner y. En ese marco, afirmó que seguirán "trabajando en el camino del diálogo y el consenso".Manzur destacó la importancia de las inversiones para potenciar la región, y afirmó que el objetivo es "torcer las desigualdades, cerrar brechas y generar todos los días más oportunidades e inclusión". En ese sentido, transmitió que "el Gobierno Nacional va a estar a la par de los gobernadores para potenciar nuestro Norte Grande. Se están realizando importantes inversiones para que los productos de la región lleguen a nuevos mercados globales", señaló Manzur. En el encuentro, el jefe de Gabinete sostuvo que "la Argentina es un país grande, extenso, diverso y rico, pero no es igual", por lo queEn el inicio del encuentro, De Pedro, destacó "el potencial de Argentina para producir alimentos que necesita el mundo", y remarcó que "gran parte de ese potencial está en el norte argentino". Por su parte, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, expresó a través de un comunicado que buscanTambién se expresó el intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, que planteó, respecto al atentado contra la Vicepresidenta, que se debe "fuertemente trabajar, a lo largo y a lo ancho del país, para no avivar el fuego de las diferencias”., señaló el intendente y reflexionó que en estos días se vio que son "impredecibles las reacciones de algunas personas frente a determinadas declaraciones y discursos de odio”.Del encuentro participaron, además de los mencionados Manzur, De Pedro, Capitanich y Espinoza, los gobernadores Raul Jalil (Catamarca), Gustavo Valdez (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); la ministra de Salud, Carla Vizzoti, entre otros.