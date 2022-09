La defensa de un exfuncionario de Vialidad: "La peor forma de corrupción es condenar a un inocente"

La defensa de un ex responsable del Distrito 23 Santa Cruz de Vialidad Nacional, Raúl Daruich, advirtió que "la peor forma de corrupción" es "condenar a un inocente", durante el final de sus alegatos en los que reclamó la absolución del exfuncionario en la causa por supuestos delitos con la obra pública nacional en esa provincia., sostuvo el abogado de Daruich, Mario Ganora, ante el Tribunal Oral Federal 2, al reclamar que su representado sea absuelto y cuestionar la acusación por "corrupción" de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.Durante La audiencia, que se inició a las 8.30 y culminó antes del mediodía la defensa sostuvo que Daruich "no tuvo en ningún momento la posibilidad de tener a su cargo el manejo de la administración o cuidado de bienes" desde su puesto, en el que se desempeñó durante poco más de un año.que es la del sacrificio del chivo expiatorio, donde el Tribunal se convertiría en los sacerdotes que llevan adelante este ritual", manifestó Ganora.El abogado. "Es muy desagradable, cambian los gobiernos y cambian las posturas. Esto lo vimos acá cuando se pretende echar a la fauces de la opinión pública a los funcionarios de menor jerarquía", señaló .En su alegato final la UIF había pedido absolver por inexistencia de delito a los acusados, salvo a Daruich y otros ex funcionarios de Vialidad Nacional y Provincial que se desempeñaban en Santa Cruz para quienes pidió un año de prisión en suspenso por supuesto "incumplimiento de deberes"Respecto al trabajo de los fiscales Luciani y Mola que pidieron 5 años de prisión para Daruich, el abogado defensor advirtió que en el juicio no se "profundizó" sobre "cómo está organizada la Dirección Nacional de Vialidad" y además instó al Tribunal "a que prescinda de los argumentos que tienen que ver con que esto ha sido una máscara, una cáscara, para considerar lo que es estrictamente propio de un delito consistente en un abuso de confianza como es la administración fraudulenta".que se anticipa hablarán por al menos dos jornadas, en lo que será el cuarto alegato de las defensas en esta causa en la que también se encuentra acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya defensa está en sexto lugar para alegar en el listado de 13 imputados.