Larroque sobre el atentado a CFK: "aparentemente ser amado por el pueblo es un delito para los factores de poder"

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad ,consideró este viernes que "aparentemente ser amado por el pueblo es un delito para los factores de poder", al referirse al intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner la semana pasada.El dirigente, que es también el secretario general de La Cámpora, opinó que no es posible acostumbrarse "a hacer política con chaleco antibalas" y razonó que tras el ataque a la titular del Senado, desde algunos sectores, "se relativizó ese hecho gravísimo que consternó al país"., indicó..Así, manifestó la necesidad de "analizar dónde está la génesis del odio, cuál es el clima que se quiere generar o el caos como salida de una tensión, un debate político, económico y social respecto a cómo se debe configurar nuestro país". En ese marco, explicó que al analizarindicó Larroque en la entrevista. Más tarde, el ministro reflexionó que "para comprender la profundidad del problema, se debe tener en cuenta que en Argentina el poder no sabe qué hacer con el peronismo" y añadió: "por eso Cristina incomoda tanto: ella representa el último bastión en términos de soberanía y que no acepta la domesticación neoliberal".apuntó y advirtió: "Si empezamos a aceptar eso, hay un camino para el diálogo". Adelantó que participará de la misa que mañana se celebrará en la Basílica de Luján, "para agradecerle a Dios y a la Virgen por el milagro que ocurrió". Además señaló que le duelen "las especulaciones en este contexto" e indicó que "hay momentos y puntos de inflexión que nos obligan a parar y revisar comportamientos y actitudes".agregó esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.Luego, señaló la importancia de alcanzar acuerdos en ese sentido tanto con la dirigencia política, como con "los actores que tienen injerencia en la vida social y económica" del país y recalcó que a veces, concluyó Larroque.