Vidal de cara al 2023: los datos que desmienten la base de su campaña y su propuesta de reforma laboral

Hoy, solo 2 de cada 10 argentinos en edad de trabajar lo hacen en el sector privado formal. Hace 11 años que no se genera empleo formal privado en nuestro país. Mientras tanto, el empleo informal y el cuentapropismo no paran de crecer. 🧵 #ReformaLaboralhttps://t.co/rfAXzWkoO1 pic.twitter.com/pZ6dzZX7RR — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 9, 2022

La diputada deya está con las miras puestas hacia el 2023, y viene encarando una campaña en favor de una reforma laboral con una fuerte impronta flexibilizadora. La base de los argumentos que sostienen su campaña, sin embargo, es falsa:”, dice la ex Gobernadora bonaerense en sus redes en el marco de su carrera para perfilarse de cara al 2023, pese a que los datos de la realidad la desmienten.Es que el error, de la dirigente macrista está a la luz de los datos duros que arroja la realidad:La diferencia no acompaña el crecimiento vegetativo del mercado laboral pero, para empezar, es falso que en 11 años no se creó empleo formal privado.Es que pese a lo que busca instalarque coinciden con la gestión dey posteriormente con la llegada de la pandemia.Asimismo, durante los últimos once años, hubo más creación de trabajo cuando se aplicó de forma más estricta la legislación en favor de los sectores trabajadores y no al revés.Así también, en los cinco últimos años de Cristina Fernández de Kirrchner al frente del Gobierno Nacional sólo en cinco meses se resgistraron pérdidas en los puestos de trabajo; y con Alberto Fernández sólo se destruyó trabajo entre diciembre de 2019 y marzo de 2021: la pandemia.