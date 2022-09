Gerardo Morales le pidió a Macri que deje de tuitear y que "ordene a su gente violenta"

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical disparó munición gruesa contra Mauricio Macri, en un capítulo más de la contienda que tienen desde hace tiempo y que generaron en los últimos tiempos especulaciones respecto del destino político del dirigente radical en el caso de que el líder PRO resultara candidato presidencial de Juntos por el Cambio en 2023

El foco de las críticas que esta vez lanzó Morales sobre Macri tienen que ver con lo que sucede en Chubut. “Mauricio Macri le tendría que decir al PRO de Chubut que deje de denostar al radicalismo”, sostuvo el mandatario jujeño respecto de lo que pasa allí y la discusión sobre la ley de lemas., agregó el titular del radicalismo nacional,En ese mismo sentido, Morales advirtió que Macri "como jefe del PRO debería decirles a sus dirigentes que dejen de denostar al radicalismo" y, como para mojarle aún más la oreja y exhibir a cielo abierto las diferencias en el partido que fundó el ex presidente, lo comparó con Patricia Bullrich, la otra dirigente del ala "halcón"., afirmó Morales en el segmento en el que se refirió a las diferencias entre la actual presidenta del PRO y el ex mandatario, que en la fuerza que comparten tienen como enemigo en común a Horacio Rodríguez Larreta.Esta interminable y aparentemente irreconciliable pelea entre Macri y Morales, que tiene confirmada su pretensión de ser candidato a a presidente en 2023, llevó a especulaciones cruzadas durante las últimos meses respecto de qué hará si el ex presidente resultara triunfador de una interna en JXC que lo coloque como aspirante a volver a la Casa Rosada por la coalición opositora el año próximo.