El Gobierno oficializó los aumentos en jubilaciones, asignaciones y pensiones: los montos de julio

El Gobierno hizo oficiales los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en respuesta a la inflación de mayo, que según el INDEC fue del 1,5%. De esta manera, el incremento adelantado por ANSES fue publicado en el Boletín Oficial este viernes.Fue mediante las resoluciones 251 y 252 publicadas en el Boletín Oficial, las cuales cuentan con la aprobación del director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi, se estableció que los nuevos montos entrarán en vigor a partir del 1 de julio de este año. En cuanto a las jubilaciones y pensiones, desde la Administración Nacional de Seguridad Social determinaron que el monto mínimo pasará de $304.723,73 a $309.298,16. Además, se fijó un tope máximo de $2.081.261,17. Ambos valores incluyen los ajustes mensuales aplicados desde abril, cuando se implementó la nueva fórmula de movilidad.En el tercer artículo de la resolución, se estableció que "las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241, según el texto de la Ley N° 26.222, serán de $104.170,43 y $3.385.490,05 respectivamente, a partir del período devengado en julio de 2025". En la misma línea, para los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU), el monto se incrementará a $141.488,25. Mientras que para los inscritos en el régimen de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto ascenderá a $247.435,83.En lo que tiene que ver con las asignaciones sociales, los nuevos montos se detallaron en la resolución 252/25 del Boletín Oficial. Las beneficiarias del programa por Maternidad recibirán el equivalente a su remuneración bruta, mientras que para los inscritos por Nacimiento el monto será de $64.778, siempre que el ingreso familiar no supere los $4.556.714.Para el plan Prenatal, los montos variarán según los ingresos familiares. El máximo será de $55.574 para quienes perciban hasta $860.486; el segundo grupo, con ingresos de hasta $1.261.988, recibirá $37.486; el tercero recibirá $22.672 si sus ingresos no superan los $1.457.010; y $11.696 para quienes declaren ingresos mensuales de hasta $4.556.714. Para los beneficiarios del programa por Adopción, se estableció un monto fijo de $387.321, siempre que no superen el ingreso máximo definido por las autoridades. De manera similar, por Matrimonio, se entregarán $96.996 a los titulares.En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), los montos varían según el nivel de ingresos familiares. El máximo se estableció en $55.574 para el grupo de menores ingresos, es decir, con ingresos de hasta $860.486, mientras que quienes perciban hasta $1.261.988 recibirán una ayuda social de $37.486. Un tercer grupo, que incluye a familias que cuentan con ingresos entre $1.261.988 y $1.457.010, recibirá $22.672. Finalmente, quienes tengan ingresos de hasta $4.556.714 cobrarán $11.696 mensuales.En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad, se establecieron tres niveles. El grupo de menores ingresos (hasta $860.486) recibirá $180.953, el de ingresos medios (hasta $1.261.988) percibirá $128.011, y el de mayores ingresos (a partir de $1.261.988,01) recibirá $80.792. La Ayuda Escolar Anual se fijó en $42.039.