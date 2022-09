Sabag y Uliarte buscaban un departamento con vista al de Cristina: investigan financiamiento

Mientras tanto, continúa la investigación por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. El celular de Brenda Uliarte define, para los investigadores, que ella era la líder de la banda. Además de las conversaciones conocidas ayer, hay otras inquietantes: Uliarte y Fernando Sabag Montiel planeaban alquilar un departamento para tener visibilidad directa al balcón de Cristina Fernández de Kirchner.En esta línea se abren múltiples interrogantes en relación a cuál sería el sustento económico con el cuál ambos iban a rentar una propiedad en Recoleta, por cierto no sería posible con la recaudación de la venta de “copitos de nieve” del puesto ambulante que llevaba Brenda Uliarte. Es por eso que la desde la justicia pidieron el levantamiento del secreto bancario para saber si hubo un algún aporte significativo, según reveló el periodista Iván Schargrodsky en Cenital.En un tono similar puso el ojo el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau, que celebró los avances de la investigación en torno al intento de magnicidio y planteó poner el foco en el costado económico de los grupos que planearon el ataque. "Además de estar organizado, tienen que tener financiamiento", afirmó.Moreau celebró los avances de la investigación en torno al atentado contra Cristina Kirchner y planteó poner el foco en el financiamiento de los grupos que planearon el ataque. "Hay que mirar las cuentas bancarias", pidió. "Es muy alentador que la jueza haya tomado estas decisiones porque viene a decirnos que no se ha dejado presionar por algunos medios de comunicación que a toda costa querían que cerrara la investigación alrededor de lo que calificaban como 'loquitos sueltos'", expresó en diálogo con C5N.El legislador consideró que "la decisión abre el espectro y demuestra que no se trataba de dos loquitos, sino que acá hubo una planificación, premeditación, inteligencia previa y financiamiento". "Creo que la investigación se va a orientar hacia el financiamiento. Todo esto no es gratis, hay mucho tiempo de tareas previas de inteligencia que ocupaban el tiempo de esta gente y de otros que están por afuera del círculo de los copitos, porque esta detención y estos allanamientos abren el espectro", afirmó.Moreau expuso que "ya no hablamos solamente de la banda de los copitos, sino de una estructura mayor". "Hay que mirar muy bien las cuentas bancarias de alguna gente, tal vez no de los que conocemos, pero sí de algunos que van apareciendo, hay incógnitas que hay que despejar, como la presencia de una abogada en el piso superior de Cristina Kirchner que hace un subalquiler en una zona muy costosa", analizó."Creo que tiene que empezar a intervenir la Unidad de Información Financiera porque estamos en presencia de acciones terroristas. Sé que es una expresión que genera prejuicios porque se vincula a otro sector de la vida política en el pasado. Pero estamos en presencia de un grupo terrorista de derecha. Además de estar organizado, tiene que tener financiamiento", profundizó.Además, el diputado sostuvo que "estamos ante una investigación que está empezando a tener la envergadura que debió tener desde el principio cuando pensamos que se trata de un atentado nada más y nada menos que a la vicepresidenta de la república". "Me produce una enorme pena que algunos políticos no hayan expresado su preocupación, porque demuestra que siguen atados a los poderes dominantes, no actúan con autonomía desde el punto de vista político. Si actuaran con autonomía, estoy hablando específicamente de Juntos por el Cambio, no estarían buscándole la quinta pata al gato, llenándose de pretextos para no ir a la sesión en Diputados", señaló.Para Moreau, esos sectores "siguen subordinados a los medios hegemónicos que apenas producido el atentado, empezaron a inventar que era un autoatentado, que se trataba de una pistolita de agua, que no tenía las huellas del autor material. Después se tuvieron que rendir ante las evidencias, pero en vez de eso empezaron a presionar a la jueza diciendo 'ya está, que la investigación siga alrededor de los loquitos, el Gobierno quiere seguir el show'". "Estos sectores dominantes siguen marcando el ritmo, entre el partido judicial y los medios hegemónicos, y son sectores que nunca estuvieron cómodos con la democracia", subrayó.