Indagan a Sabag Montiel, Uliarte y la nueva detenida: cuál fue el rol de la última según la causa

Según las pruebas reunidas, Brenda Uliarte discutió el plan para atentar contra Cristina Fernández de Kirchner, con su amiga Agustina Díaz, quien fue apresada anoche. La nueva acusada cambió el chip de su teléfono y le aconsejaba a la novia de Sabag Montiel que descartara su celular; los tres serán indagados este miércolesLa causa del atentado contra Cristina Kirchner dio un giro en las últimas horas: los investigadores del caso empezaron a considerar que Brenda Uliarte, la novia de 23 años de Fernando Sabag Montiel, habría sido quien en realidad planificó e instigó la tentativa de homicidio y que su amiga Agustina Díaz, de 21 años, detenida durante la madrugada de este martes, la habría ayudado a planificar el ataque y, después de cometido, a encubrirlo.. Después de esa conversación, ambas hablaron por teléfono pero no se conoce el contenido de esa llamada. Díaz fue detenida durante un allanamiento realizado en su casa de San Miguel, donde vive con sus padres y un hermano menor.El otro mensaje que la complicó es una conversación donde ella le dijo a Uliarte: “”, en referencia al contenido de celular, y le pidió que se deshiciera de su teléfono. La propia Díaz cambió el chip de su celular. La sospecha de los investigadores es que lo hizo para que no pudieran rastrear sus llamadas, pero no tiró el viejo y cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó su casa de San Miguel, encontró el nuevo chip y el antiguo.En el peritaje realizado se encontraron mensajes previos al 1° de septiembre con referencias a cómo cometer el atentado y otros posteriores, sobre cómo deshacerse de la evidencia, relataron las fuentes. Esto pone a Díaz en una situación complicada, ya que podría ser acusada no solo de encubrimiento, por las maniobras posteriores para destruir pruebas, sino de haber tenido un rol activo para que se ejecutara el ataque.Por el momento, no hay evidencia en el expediente de que existan nexos políticos de Díaz ni de Uliarte con alguna agrupación o partido, mas allá de su rechazo por el kirchnerismo, dijeron fuentes del caso. Con las pruebas reunidas hasta ahora -sobre todo, lo relevado del celular de Uliarte-. Además, ampliarán las indagatorias a Sabag Montiel y a Uliarte para mostrarles los nuevos elementos reunidos en la causa contra ellos y que puedan defenderse.Los especialistas de la PSA bajaron la información de cada celular en varias bases de datos que se interrelacionan mediante un software denominado Pathfinder, que permite la actuación de motores de búsqueda entre las diferentes bases con diversas palabras claves. Así, por ejemplo, cuando colocan la palabra “arma”, aparecen los celulares de quienes entre sí intercambiaron mensajes relativos al arma y su contenido., la tenía agendada la novia de Sabag a la nueva acusada. En sus charlas se despedían con la frase “te amo”.Con el avance de la causa y las averiguaciones sobre el terreno y los teléfonos celulares, los investigadores no creen hoy que los integrantes del grupo de vendedores de copos de algodón de azúcar hayan tenido relación con el atentado.Para los investigadores no hay elementos suficientes para creer que ese hombre, con la cara tapada, fuera efectivamente él.Díaz se reunió este martes por la tarde con el defensor público Martín Hermida, nombrado para representarla.Entre el lunes por la noche y el martes, por orden de Capuchetti, además de la detención de Díaz se realizaron tres allanamientos, dos en la provincia de Buenos Aire y uno en la ciudad de Buenos Aires para secuestrar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Este martes la jueza levantó el secreto del sumario.