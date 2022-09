Agustina Díaz reconoció que Brenda Uliarte quería matar a Cristina

La joven Agustina Díaz declaró ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y negó haber sido parte del plan para matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a su amiga Brenda Uliarte.

, dijo. Díaz que sin embargo reconoció que quería matar a Cristina pero no le creyó. “Me hablaba de que quería matar a Cristina pero yo no creía que fuera capaz”, expresó.También aseguró no conocer a Fernando Sabag Montiel. La Justicia también le preguntó a Díaz por un WhatsApp en el que le pidió borrar la conversación. “Dije eso porque tenía miedo de quedar implicada en algo”, contestó.dijo Díaz en la que intentó justificar los mensajes que cruzaba con Brenda y que derivaron en su detención.