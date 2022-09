Autopistas: el informe del Gobierno y cuánto hubiera pagado un usuario con los contratos del macrismo

El presidentea cargo de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, tras advertir que negociación gestionada por el macrismo fue hecha "a medida de las empresas"."Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios", señaló el Presidente.La decisión se sustenta en uny que implica compromisos para Estado.La Dirección Nacional de Vialidad irá ante la Justicia, por pedido de Alberto, paraMediante los que se dispusieron los acuerdos de renegociación con ambos grupos que el Gobierno considera "contrario y lesivo al interés del Estado y de las y los usuarios".Los decretos firmados durante la gestión de Mauricio Macri eLas cuotas serían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. "Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387", señala el informe oficial.Además el insólito acuerdo firmado en 2018 establecía que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y debía ser abonado a través de las tarifas, es decir, volcaban al usuario el pago del mismo,El informe del Gobierno también denuncia que se dolarizó ilegalmente la tarifa, en contra del fallo CEPIS de la Corte Suprema, donde se expresa la imposibilidad de avanzar con dicho mecanismo. A pesar de lo firmado, las cuotas no se completaron en los términos pactados, con lo cual "Y además de esos ingresos, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos, esto no contaba para cancelar la deuda asumida por el Estado en los contratos macristas. Así se le aseguró a las empresas un ingreso adicional a las Concesionarias, aumentando aún más sus ganacias.Finalmente el informe señala las obras ejecutadas en los Accesos que no se financian con las tarifas que se pagan a los usuarios y usuarias, sino con un fondo público. Gracias a los acuerdos, estos fondos pasaron a manos de las Concesionarias, con lo cual la tarifa se destina casi totalidad al beneficio de las empresas y no a nuevos servicios al usuario.En la actualidad, un auto paga en hora pico y de manera manual $80 en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del. En tanto, si se hubiera respetado lo solicitado por AUSOL, lEn el caso del, un auto que hoy paga en hora pico y de forma manual $100, de acuerdo con la concesionaria pagaríaMientras que la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos una significativa diferencia con lo planteado por GCO ($915) en 11,43 veces más.