Tras la resolución judicial, la movilización por Cristina Kirchner cambia de lugar: se realizará en Plaza de Mayo a las 14 horas

MAÑANA - 14 HS.



POR ARGENTINA

VAMOS A PLAZA DE MAYO 🇦🇷 pic.twitter.com/IQHOPce6XZ — Partido Justicialista (@p_justicialista) June 17, 2025

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 confirmara este martes la prisión domiciliaria, la movilización por Cristina Kirchner se trasladará hacia Plaza de Mayo para las 14 horas. Las columnas partirán desde el domicilio de la expresidenta a partir de las 10 de la mañana.La expresidenta ya fue notificada por Zoom y no tendrá que dirigirse hacia Comodoro Py, por lo que desde este martes a la tarde comenzó a cumplir la condena en su domicilio ubicado en el barrio de Constitución. En este marco, el PJ definió que la marcha de mañana no tenga como destino los tribunales federales."Va a haber un acto político porque este es un tema político con diferentes convocatorias, mensajes, causas. Cristina es inocente pero además la Argentina está pasando un momento muy difícil. Hay mucho por qué manifestarse hoy", subrayó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, desde la puerta de la sede del PJ luego de una reunión clave con gobernadores peronistas.Respecto a las últimas novedades judiciales, la jefa comunal dejó en claro que la militancia no va a poder estar cerca de la expresidenta. "La determinación de la Justicia porque Cristina no va a poder saludar desde el balcón, lo que venía haciendo teniendo un mínimo contacto con la gente que venía a acompañarla"."Les molesta la sonrisa, no va a poder seguir siendo transmitido eso", expresó Mayra Mendoza sobre la resolución del TOCF 2.