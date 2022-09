Oscar Parrilli no descartó un encuentro entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

"No es descartable que Cristina se junte hablar con Macri. Nunca puso un límite"

El senadory señaló que la mandataria plantea "dejar de lado los agravios" entre dirigentes."Cristina plantea necesario dejar de lado los agravios entre dirigentes y tener la capacidad de dialogar y discutir de manera democrática para buscar soluciones a los gravísimos problemas que tiene la Argentina", sostuvo el senador en declaraciones a radio Provincia.Al referirse a la vicepresidenta Parilli expresó que es necesario "retomar la senda" de comunicación entre la dirigencia política. "."No tiene límite en su amplitud al diálogo. Nunca puso un límite a nada", aseguró el senador.En ese sentido, no descartó un intercambio con Macri., reiteró en El Destape Radio.Respecto al encuentro junto a curas villeros, Curas en opción por los Pobres, hermanas, religiosas y laicas, en el Senado, manifestó que “fue un acto muy emotivo y cargado de espiritualidad después de una situación tan límite y tremenda como la que sufrió el 1 de septiembre”, en referencia al intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta.Y destacó que durante la reunión Cristina “se reencontró con personas que quiere mucho y tiene reciprocidad por parte de ellos”. “La imagen y sus palabras dan claridad de lo que es ella y de la integridad psíquica y de convicciones políticas y religiosa que tiene”, consideró el senador.Parrilli también resaltó que, para la expresidenta, fue "muy importante escuchar las palabras de quienes están muy cerca de los más vulnerables y necesitados". “Son los sectores con quienes siente una especial atención y compromiso", añadió.El senador explicó que durante su intervención "tuvo definiciones políticas muy claras y contundentes respecto de cómo debe construirse una sociedad y una Nación en el futuro" debido a que "lo más grave no fue solamente que atentaron contra su vida sino que atentaron contra la vida en democracia".Para él conen los que "los distintos partidos podemos tener diferencias, opiniones, porque defendemos intereses distintos pero siempre nos sometemos a la voluntad del pueblo, y nunca a la violencia como fue en este caso".En esa línea, respecto a la causa judicial sostuvo que "todos los argentinos tenemos el derecho a saber dónde termina este grupo" porque "no eran loquitos ni marginales aislados" y sumó: "queremos saber si hubo algún actor que los fomentó y alentó para llevar adelante esta acción".porque nos va a dar la tranquilidad de que esto no va a volver a suceder", concluyó.