Habilitan el ingreso de dólares no declarados para comprar inmuebles usados y pagar importaciones

Tras el envío del Presupuesto 2023 en el Congreso, cobró relevancia la ley de leyes ante la inclusión de dos artículos vinculados al blanqueo de dólares, que busca incorporar nuevos destinos para los fondos que se blanqueen mediante la ley de Incentivo a la Inversión, Construcción y Producción Argentina.El Presupuesto establece en el artículo 71 que los fondos que se declaren (que deberán pagar entre 5 y 20% según establece la norma original) "también podrán destinarse a la adquisición de un inmueble usado". Hasta ahora solo se podía comprar unidades nuevas o en construcción.La compra de propiedades usadas, sin embargo, tendrá limitaciones: tiene que ser destinada a vivienda de quien blanquea y su familia o, "por un plazo no inferior a 10 años", a alquiler con destino exclusivo de casa-habitación (es decir, no comercial).El plazo para blanquear sería de 6 meses y no hay restricciones del blanqueo para quienes ya tengan propiedades a su nombre. Así, un contribuyente podría tener otros inmuebles y comprar un inmueble usado para usar de vivienda y de ese modo encuadrar en el blanqueo.Por otro lado, se habilita en el artículo 72 a usar dólares sin declarar para ingresar al país mercaderías del exterior. Se trata de una iniciativa que Cgera le presentó esta semana al secretario de Comercio exterior, Matías Tombolini.Para ello, se creará el “Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina” mediante el cual los residentes en la Argentina podrán blanquear dólares en el país y en el exterior durante un año pero solo para pagar importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos. Los fondos deberán depositarse en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Inversión y Producción Argentina "en la forma y en los plazos que establezcan la AFIP y el Banco Central", dice la iniciativa.El impuesto que deberán pagar en este caso es similar al que estaba establecido para la Construcción: desde la fecha de entrada en vigencia del Régimen y hasta transcurridos 90 días corridos: 5%; desde el día 90 hasta el 180: 10%; desde el día 180 hasta el año: 20%. Los dólares se valuarán al tipo de cambio comprador del Banco Nación.Con la presentación del proyecto, el Gobierno Nacional cumplió con la ley de Administración Financiera que establece que se deberá presentar todos los 15 de septiembre. El proyecto propone un gasto total de 28.954.031.315.031 para los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023.