El abogado de Cristina Kirchner aseguró que Carrizo "tiene características de organizador" y averiguarán "quién los financia"

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, consideró este sábado que el cuarto detenido por el intento de magnicidio, Gabriel Nicolás Carrizo, "tiene características de organizador" y aseguró que la preocupación principal de la querella es "quién los financia y porqué su abogado tiene conexiones con la embajada de Estados Unidos"."Carrizo no es un participe, sino que, pretendemos averiguar quien es el jefe de esta estructura y quién los financia. Quedó descartado que sea un grupo de loquitos como se dijo en algún momento. Carrizo sorprende por muchas cosas, su abogado fue funcionario de la embajada de Estados Unidos", sostuvo el abogado en declaraciones a la radio AM 990.Gabriel Nicolás Carrizo, el cuarto detenido por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, negó ayer haber participado de la planificación del ataque al prestar declaración indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo.Un detalle del caso es que su abogado no solo tiene vínculos con la embajada de los Estados Unidos sino que también trabajó con referentes del partido La Libertad Avanza de Javier Milei y hasta este viernes era asesor del senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Ignacio Torres en la Bicameral de Inteligencia, según reveló el diario Pagina 12.En esta línea, el abogado señaló que "alguien le dio alas a estas personas" e indicó que la hipótesis de la querella es que "son organizaciones que reciben financiamiento"., afirmó.Asimismo, sostuvo que "desde el punto de la mecánica" el hecho está claro, y que lo importante a hora es "como se relaciona con otros grupos del mismo nivel o de forma ascendente".Ubeira aseguró que la querelladurante la próxima semana, para agilizar y encaminar la investigación. Si bien reconoció que tienen una hipótesis sobre la situación, advirtió que no la revelarán por el momento "hasta que no la puedan probar".Por otra parte, el abogado de la Vicepresidenta dijo que "hay una gran preocupación" de cara a la campaña electoral del próximo año, por la seguridad de los candidatos., afirmó el letrado.Siguiendo este razonamiento, explicó que "no se pretende inventar nada" y tampoco "fusilar a ningún adversario político".Finalmente, el abogado indicó que estas organizaciones "hay que cortarlas de raíz". "Esta en juego el modo democrático que venimos llevando desde 1983, llamo a la reflexión a todos.", concluyó.