Atentado a CFK: los chats que complican a Carrizo, el cuarto detenido

El cuarto detenido por el intento de asesinato a la vicepresidenta Crisitina Fernández de Kirchner,, señalado como el posible líder de la banda de los copitos de azúcar,"Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo andaba bien", le dijo mediante un chat Carrizo a uno de sus contactos identificado como "Andrea", quien intentó tranquilizarlo en varias oportunidades. El diálogo se desarrolló luego de que Fernando Sabag Montiel, de 35 años, intentara asesinar a la Vicepresidenta en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta.De acuerdo a lo que se desprende del chat,El chat, transcripto de forma textual, fue dado a conocer por autorizadas fuentes judiciales a distintos medios periodísticos y muestra un diálogo con una persona identificada en el celular de Carrizo como "Andrea".Nicolás Gabriel Carrizo: Andrea el arma es mía.Andrea: No está a tu nombre Gaby.Carrizo: No pero aparecen mis huellas.Andrea: Gaby no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella del otro chabón.Carrizo:Carrizo:Andrea: Pensá en. Tu hno Gaby.Carrizo:Andrea: Pensa en facu.Carrizo:Y agrega: “Mira nose si es una buena noticia pero el arma con la que intento ponerla no es la mia, yo le di un 22 corto....Dentro de la causa no secuestraron un arma calibre 22 porque el arma con la que intentaron matar a CFK es un revolver Bersa .32 que quedó secuestrado ahí mismo, cuando se le cayó a Sabag Montiel en medio de su intento de fuga.El grupo de los Copitos se presentó a la 1 de madrugada en el canal de noticias, donde habían aparecido por primera vez en pantalla, en un móvil, `Nando’ Sabag Montiel y Brenda Uliarte vendiendo copos de azúcar. En el canal a esa hora “no nos dieron bola”, dijeron. Finalmente, Brenda, Carrizo y el resto (Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo) irrumpieron en el caso dando una nota en el canal Telefé Noticias, diciendo que no tenían nada que ver, que los amenazaban y que solo querían seguir trabajando.Cuando el periodista Rodolfo Barilli le preguntó a Brenda si Sabag Montiel tuvo alguna frase violenta contra la Vicepresidenta, la joven guardó silencio y Carrizo fue el que decidió contestar: “No vinimos por eso nosotros. Vinimos por otra cosa. Vinimos a aclarar que no somos cómplices de lo que pasó. Nos están amenazando. Y cuando salgamos a la calle, nos puede pasar algo. Nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Yo me dedico a hacer algodón de azúcar”.A la misma hora, Sabag Montiel se negaba a hablar por primera vez en la indagatoria. El domingo 4 de septiembre por la noche detuvieron a Brenda. Un rato después,Estuvieron todo el lunes declarando en Comodoro Py y dejaron sus celulares.Pero Carrizo quedó detenido el miércoles al presentarse en los tribunales federales de Retiro para retirar su celular, que había entregado de manera voluntaria para ser sometido a un peritaje.Al cuarto detenido también se le adjudica haber falsificado o participado en la falsificación de los certificados de discapacidad de la Junta Evaluadora de Quilmes a nombre de Sabag Montiel y Brenda.“El carnet lo tengo hecho para cuando vos me digas. El 16 me dijiste. Mañana. O la otra semana?”, le dice a Sabag Montiel. “Si mañana. Te llevo la plata a lo de Checho o dónde vos quieras, decime (si) vas a estar”. “Dale mañana por la noche te lo doy” , le dice Carrizo. “Pasame una foto. Amigo”, le reclama.El 11 de agosto de 2022, Sabag Montiel le manda un audio a Carrizo consultándole si “ya tenía el palo y el carnet”, en referencia al carrito de los copitos. Carrizo responde: “El palo aún no esta... falta la base, el carnet ya esta hecho. Tenés que plastificarlo”. A Brenda le recuerda que son 2.500 pesos. “Bueno, lo pago mañana” , dice ella.Durante la declaración a indagatoria de este viernes en los tribunales de Comodoro Py la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo, le presentaron todas estas pruebas y Carrizo negó haber participado en la planificación del atentado.De acuerdo a fuentes judiciales, el cuarto detenido en la causa declaró durante más de tres horas y decidió responder las preguntas de su defensor,, quien le aconsejó previamente esa estrategia, detallaron fuentes judiciales.Luego de la declaración, el abogado Marano dialogó con el canal de noticias C5N, y sostuvo: "No existe ningún mensaje que relacione a mi defendido con la planificación o participación en el hecho"."Mi defendido nunca estuvo presente en Recoleta, jamás", insistió."Carrizo se encargaba de la fabricación de los copitos de azúcar y el lugar preferido para la venta no era Recoleta, sino el Parque de la Costa, que le llevaba una hora y media de viaje", sostuvo el abogado.Y explicó que Carrizo lloró durante su declaración y señaló que su cliente "es una persona de origen humilde que ve su vida tomada por la irrupción violenta de la maquinaria del Estado".