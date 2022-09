Agustina Díaz pidió ampliar su indagatoria en el marco de la investigación por el atentado a CFK

la tercera detenida por el atentado contrapidió ampliar su declaración indagatoria ante la juezaSus abogados negaron que ella sea la mujer que aparece en un video difundido por la TV Pública, que se grabó en Recoleta en los días previos al ataque.En esta misma línea, vale sumar que la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta tendrá su primer paso por la Cámara Federal en una audiencia este mismo jueves por la excarcelación de la propia Agustina Díaz. Allí intervendrán los camaristasLos tres fueron nombrados por el presidente, Mauricio Macri, y dos de ellos llegaron a su puesto a través de traslados que no pasaron por el Senado.Por otra parte, la defensa del cuarto detenido,, adelantó que apelará la decisión de la juezade negarle la excarcelación.Los defensoresargumentaron que Díaz, que vive en San Miguel, no estuvo en Capital Federal en las últimas semanas y, por lo tanto, no puede ser la persona que se ve en las imágenes. La ampliación de la indagatoria se realizaría el próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py.Ese video no fue incorporado como prueba al expediente, por lo que el pedido podría ser simplemente una maniobra para retrasar los tiempos del procesamiento y evitar la prisión preventiva.Sobre los mensajes de texto que intercambió conotra de las detenidas, dijo que creyó que "fabulaba" cuando le escribía mensajes de WhatsApp en los cuales hablaba de asesinar a la Vicepresidenta. También justificó que le preguntaba sobre el hecho porque era "chusma".