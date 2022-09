Atentado a CFK: los tres abogados de Carrizo tienen vínculos con el PRO y el espionaje macrista

el periodista Carlos Pagni reveló que Nicolás Carrizo, el referido como "líder de la banda de los copitos" - el grupo de vendedores de algodón de azúcar del que formaba parte también Brenda Uliarte -, no sólo tiene un abogado, Gastón Marano, relacionado con el PRO, sino que tiene dos defensores más que refuerzan ese vínculo político y además le suman anexos con el espionaje ilegal macrista

"Son dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Majdalani en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri"

"La pregunta que uno se hace es cuánto algodón de azúcar hay que vencer para pagarle a estos abogados. Toneladas de algodón de azúcar"

A sabiendas de que la Justicia avanza con la investigación del intento de asesinato del que fue víctimay que esa y no otra es la información oficial, sí es menester conocer algunas por ahora casualidades vinculadas a la política que empiezan a surgir alrededores de los actores que están detenidos por el hecho.En ese marco,"Lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo la actividad, y aparecen enseguida varios abogados, cuya aparición es muy misteriosa por muchos motivos", dijo en su editorial de ayer el periodista de LN+.En ese sentido, recordó el caso ya conocido de Marano., dijo Pagni.Pero la novedad que presentó el periodista de La Nación es que el líder "copito" tiene dos abogados más que también tienen relaciones cruzadas con el macrismo y/o el espionaje., agregó.Salva, que ya hizo un recorrido de entrevistas mediáticas cuando anunció el pedido de excarcelación de su defendido en la que dijo estar "absolutamente convencida de su inocencia" y sostuvo que los escandalosos chats de Carrizo fueron "una torpeza absoluta y solo eso”, es asesora de la diputada nacional del PRO por San Luis,Pero la información de Pagni no termina en los dos abogados de Carrizo que asesoran al PRO., introdujo., completó Pagni.Y remató, dejando expuestas dudas acerca de cómo llegaron estos defensores a trabajar para Carrizo y cómo abonará sus honorarios., afirmó.Sicilia, que defiende a los agentes de inteligencia contratados por la AFI de Cambiemos a quienes dos camaristas de Comodoro Py consideraron “cuentapropistas”, es quien desestimó esa hipótesis y ratificó que actuaron por órdenes de la conducción de la central de espías, Gustavo Arribas y Majdalani.“Pareciera que los Jueces (Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi) no han tomado ni valorado todas estas circunstancias en su conjunto, siendo que existe, en apariencia un plan sistemático planificado desde las más altas esferas del gobierno de Mauricio Macri”, sostuvo en un escrito con el que el abogado apeló la confirmación de los procesamientos de Araque y Melo en febrero de este año.Sin embargo, a través de un supuesto estado de WhatsApp que se filtró a medios, Sicilia negó ser parte de la defensa de Carrizo y dijo que la versión de que participa en el expediente es por su relación con Marano, el abogado que comparte la defensa de Carrizo con la experiodista de LN+ Brenda Salva.Según la versión, Sicilia quedó en "un escrito de designación siendo autorizado, como en muchas causas que estoy con mi amigo Gastón Marano", pero no es "codefensor ni nada por el estilo" de Carrizo.