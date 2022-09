Pichetto vio posible un diálogo entre CFK y Macri, y afirmó que ambos tienen "responsabilidad"

#Política | Miguel Ángel Pichetto se refirió a la posibilidad de un encuentro entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri.



🗣 “No veo imposible la construcción de un diálogo entre dos figuras que son centrales”, expresó Pichetto. pic.twitter.com/e0wj2IorFM — Política Argentina (@Pol_Arg) September 20, 2022

El exsenadorsorprendió al afirmar que ve plausible un diálogo entreen el corto plazo. Sostuvo que “hay un escenario que puede abrir un camino de violencia” y en ese sentido consideró que”, afirmó el referente de Juntos por el Cambio en una nota con LN+.Para argumentar que es factible un eventual encuentro, el excandidato a vicepresidente recordó: “Se juntaron Mujica y Sanguinetti en Uruguay para hacer un libro, dos visiones contrapuestas lo hacen de manera amigable. Moncloa en España no hubiese sido posible si Carrillo no se sentaba en la mesa con la derecha fusiladora de la guerra civil”, añadió. Sin embargo, a pesar de sus dichos, aclaró:Respecto a la situación del país y los últimos acontecimientos, el dirigente confesó que lo ve “complejizándose”. En referencia al ataque a la vicepresidenta, aunque dijo que “nadie puede desconocer la gravedad del hecho”, planteó:También hizo alusión al ataque contra la oficina de la vicepresidenta en el Senado de la Nación y cuestionó que todavía no hay conclusiones de la investigación oficial.insistió Pichetto.