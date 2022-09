Vidal: "El candidato a presidente puedo ser yo, Bullrich, Larreta o Macri"

La diputada nacionalvolvió a reafirmar su intención dey sumó a la competencia al exmandatario Mauricio Macri, con declaraciones que vuelven a encender la interna opositora, específicamente en el PRO. En diálogo con Romina Manguel señaló que en la política ella recorrió todo el camino con diversos cargos de gestión, "hice toda la 'escuelita'", dijo y destacó que ya lleva "20 mil kilómetros" recorridos por el país con el equipo que está armando. “dijo.Asimismo llevó el foco de la entrevista a la interna al señalar que pese a sus intenciones "Es que para la ex mandataria provincial el crecimiento de la coalición opositora requiere “Tras postular que, María Eugenia Vidal se refirió a una posible candidatura del expresidente y marcó que "no tiene que ver con que Mauricio decida o no ser presidente, Juntos por el Cambio tiene que tomar la mejor decisión para el año que viene”.Poco antes, el propio Macri había subido a Vidal a la competencia al señalar en una entrevista con Luis Majul queA todo esto, el PRO se caldea:. El camino a 2023 será competitivo para JxC, sobre todo por la cantidad de “caciques” del PRO, una amplia variedad de anotados para encabezar el espacio.