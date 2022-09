Córdoba: Schiaretti desplazó al ministro de Seguridad y asumirá López en ministerio unificado

En el marco de la reestructuración ministerial dispuesta por el Sr. Gobernador de la Provincia, @JSchiaretti, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Ministro de Seguridad con el que oportunamente fuera honrado. — Alfonso Fernando Mosquera (@alfonmosquera) September 20, 2022

El gobernador de Córdoba,en el unificado Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia.El Gobierno provincial anunció los cambios en el Gabinete cordobés, a través de su cuenta oficial de Twitter, tras los cuestionamientos que Mosquera recibió por parte de la oposición y distintos sectores sociales frente al crecimiento de la inseguridad, actos de violencia institucional por parte de la policía cordobesa y reiterados casos gatillo fácil.“En el marco de la reestructuración ministerial dispuesta por el Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Ministro de Seguridad con el que oportunamente fuera honrado" sostuvo el ministro saliente a través de un posteo en Twitter y agradeció al mandatario provincial y sus colaboradores.Entre los cambios del Gabinete, Schiaretti designó al ministro de Gobierno,mientras que en la cartera de. Además creó elEl Gobierno informó que los cambios en el gabinete provincial tienen "el propósito de adecuar el Estado en función de las necesidades que van surgiendo en la sociedad" por "la evolución de la situación socioeconómica nacional hemos definido profundizar y fortalecer las acciones en materia social, de empleo y seguridad".En ese contexto explicó que la decisión apunta a "eficientizar programas en marcha y profundizar la articulación con los municipios, comunas, Cámaras y Asociaciones del sector privado, y actores de la comunidad para cumplir con los propósitos de manera ágil".Los funcionarios designados prestarán juramento hoy a las 17 en el Centro Cívico.QUE DICE LA OPOSICIÓN ANTE LA RENUNCIA DE MOSQUERALa salida de Mosquera del Ministerio provincial de Seguridad se produjo a pocas horas de una conferencia de prensa que convocó el bloque de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio (JxC), para hoy a las 17.30, en la que tienen previsto exponer datos sobre "la verdad de la inseguridad, sin relato y sin miedo en la provincia de Córdoba".La destitución del ministro Mosquera "no hace más que ratificar lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo de que estamos frente a un Gobierno donde la seguridad no es prioridad", sostuvo el presidente del bloque de legisladores locales de Juntos UCR, Juan Jure mediante un comunicado.En el que señaló que más allá de quien esté a cargo de la cartera de Seguridad, "el principal responsable de la inseguridad es el gobernador"."Mosquera fue un leal representante de un Gobierno que no habla, nunca contestó los numerosos pedidos de informes que presentamos en la legislatura y por supuesto nunca asistió al recinto para explicar porque Córdoba está tan insegura", criticó Jure.