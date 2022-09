Qué dijo Alberto Fernández en su discurso ante la ONU en 10 ejes centrales

guerra entre Rusia y Ucrania, de la desigualdad que atraviesa el mundo después de la pandemia, de la deuda que sufren muchos países del planeta como la Argentina, los alimentos, la energía, la crisis climática, los bloqueos sobre diversas naciones, el atentado a la AMIA y la soberanía sobre las Islas Malvinas

El presidentepresentó hoy un discurso de alrededor de 15 minutos en el marco de su primera participación presencial ante lay construyó en esas palabras un núcleo deque, como se esperaban, incluyó elcomo elemento de la creciente violencia política que se vive en el mundo.El jefe de Estado, además, habló de la"Los argentinos construimos el acuerdo del 'Nunca Más' al terrorismo de Estado y a la violencia política. Estoy seguro que la violencia fascista que se disfraza de republicanismo no conseguirá cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina"."La Asamblea General de la ONU es quien debe ver a tiempo las señales de alerta que hay en el planeta. Como sobrevivientes de la pandemia enfrentamos una disyuntiva: o aprendemos las lecciones o el mundo se encaminará a situaciones de enfrentamiento cada vez mayores""Necesitamos trabajar unidos para imponer el diálogo y recuperar la paz en la disputa iniciada con el avance de Rusia sobre el territorio de Ucrania. Mientras buscamos alcanzar la paz global, debemos abandonar las prácticas económicas que el mundo desarrollado exige cumplir al mudo que intenta desarrollarse"."Las naciones endeudadas padecen mucho más los efectos del sistema establecido. Argentina está entre ellas. Por eso, quiero dar gracias a todos los Estados que nos apoyaron en la renegociación de nuestra deuda externa. Es un endeudamiento que mi Gobierno no generó pero que afronta con toda seriedad"."Aún cuando reclamamos cambiar paradigmas que rigen el sistema financiero internacional, sostenemos los propósitos que animan objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la ONU"."La pandemia transparentó las enormes desigualdades que soporta la población mundial ¿Es justo que la fortuna de sólo 10 hombres represente más que los ingresos del 40% de la población mundial? ¿Es ético que la pandemia se haya cobrado cuatro veces más vidas en los países más pobres que en los ricos? No denunciar este modelo de acumulación que concentra el ingreso en pocos mientras millones quedan sumergidos en la pobreza puede volvernos cómplices en la consolidación de tanta desigualdad"."La seguridad alimentaria debemos garantizarla a todos los habitantes del planeta. No podemos transitar este tiempo con hambrunas. La Argentina cumplirá su rol como productor y exportador confiable de alimentos nutritivos y de calidad"."Debemos acceder en condiciones de seguridad y previsibilidad a la energía. Argentina seguirá estando presente para contribuir a enfrentar ese desafío. Estamos incrementando la producción para proveer al mundo de energías limpias y de aquellas que, como el gas natural, permitan reducir las emisiones de carbono durante la transición".“No todos somos igualmente responsables de la crisis climática. Ni América Latina ni el Caribe ni África revistan en la primera línea de emisión de carbono. Las responsabilidades definitivamente deben ser diferenciadas y ello exige aliviar en la emergencia el esfuerzo de quienes no fueron culpables”."Argentina se suma al reclamo de los pueblos de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen"."Seguimos luchando contra la impunidad, investigando los atentados que sufrimos en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la AMIA. Queremos que los responsables sean identificados, juzgados y condenados. Instamos a Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación e instamos a la comunidad internacional a evitar recibir y dar cobijo a imputados aún cuando gocen de inmunidad diplomática"."Quiero reafirmar los legítimos derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Forman parte del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por Reino Unido desde hace ya casi 190 años, que persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial"."Solicitamos que el Reino Unido se avenga a acatar el llamado de la comunidad internacional y ponga fin a esta anacrónica situación colonial".