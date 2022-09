Atentado contra CFK: vuelve a declarar Agustina Díaz a la espera de Llorens, Bruglia y Bertuzzi

Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte que está imputada y prensa por el atentado contraa Cristina Kirchner, vuelve a ser indagada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en el marco del pedido de su defensa de ampliar su declaración con el objetivo de intentar desmentir su participación directa con el intento de asesinato a la Vicepresidenta

Fuentes judiciales confirmaron que la nueva comparecencia de Díaz fue fijada por la magistrada y se llevaría a cabo por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, con la asistencia de los abogados"Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro", dice uno de los mensajes que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según consta en el expediente. La presunción es que la joven, de 21 años, encubrió a Uliarte.la defensa de la detenida dejó trascender que el propósito de la ampliación de la indagatoria solicitada en el marco de la causa es desmentir que fue ella la que aparece en imágenes difundidas por la TV Pública en los días anteriores al ataque.No obstante, fuentes del caso aseguraron que los motivos reales del pedido de la ampliación de la indagatoria serían otros, ya que esas imágenes no fueron utilizadas como prueba de cargo en contra de Díaz.El jueves de la semana pasada, Capuchetti rechazó excarcelar a Díaz, luego de que se confirmara a través de las pericias que había conversado con Uliarte, procesada por el hecho, sobre formas posibles de atacar a la Vicepresidenta.Entonces su defensa apeló el rechazo a su excarcelación y fue así que se fijó qué jueces se encargarán de revisar, de acá en más, todo el expediente que investiga el ataque. Por sorteo, esos que realiza la Justicia argentina, el caso recayó en la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los juecesEsto significa que los jueces que decidirán si se libera o no a una de las presas por el intento de asesinato de CFK son magistrados apuntados por el kirchnerismo por varias razones. A Bruglia y Bertuzzi, que intervinieron en la causa de los Cuadernos, entre otras que perjudicaron al kirchnerismo o beneficiaron al macrismo, se los cuestiona en primer porque fueron puestos en sus cargos a dedo, cosa que hasta la Corte reconoció, por Mauricio Macri. Llorens es el famoso “arquero del Liverpool”, por el equipo que comparte con fiscal y juez del juicio Vialidad, Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, además de tener en su haber múltiples visitas al ex presidente.