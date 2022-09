Querella de CFK pidió rechazar excarcelación de Agustina Díaz: "Matá a quien quieras y ocultá"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le reclamó este jueves a la Cámara Federal porteña, en particular a la cuestionada Sala I, que rechace el pedido de excarcelación que hizo Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte acusada de planificar y participar del intento de magnicidio, pero además sumó pruebas que complican a la joven.CFK lo hizo a través de uno de sus abogados, Marcos Aldazabar, a quien le firmó un poder para que hablara en su nombre. “Este es un caso paradigmático. No hay mensajes sacados de contexto. Le estaba indicando que obstruya la investigación. Y puede que aún haya prueba que Agustina Díaz conozca y que nosotros no”, dijo el querellante acerca de los mensajes que ya se conocen entre Díaz y Uliarte y uno que trascendió esta mañana.El abogado se refirió en particular a una frase de Díaz, previa al ataque, que expone que conocía el plan, que no pensaba que Uliarte era una fabuladora, y que participó activamente de la planificación. “Matá a quien vos quieras y ocultá huellas”, le escribió la joven.Uliarte, la receptora de esa idea, ya está procesada como presunta coautora del atentado junto al también detenido Fernando Sabag Montiel, portador del arma con la que intentó asesinar a Cristina.Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, tres magistrados signados por sus vínculos de diversa índole con el macrismo, resolverán en las próximas horas el reclamo de excarcelación de la defensa Díaz. Sabag Montiel y Uliarte ya están procesados como coautores del intento de homicidio calificado. Eligieron no apelar la resolución.El cuarto preso es Nicolás Gabriel Carrizo, el denominado "jefe de la banda de los copitos". Él también busca su excarcelación. La Cámara Federal lo debatirá recién a partir del martes de la semana próxima, luego de la audiencia fijada a las partes. También está muy complicado por sus mensajes antes y después del 1 de septiembre y se investiga sus relaciones financieras y políticas.Capuchetti definirá en las próximas horas qué rol tuvo la joven de 21 años. Puede atribuirle una participación en el atentado o un encubrimiento. Díaz pidió ayer ampliar su indagatoria para insistir en que es inocente y que no creía que fuera cierto lo que le contaba Brenda, y su abogado anticipó que pedirá la falta de mérito."Si en este momento es excarcelada sería enormemente dañino para una investigación de esta relevancia", sostuvo el abogadoAldazabal al exponer de manera oral en una audiencia presencial ante los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens.El letrado apoderado de la Vicepresidenta dijo que "la participación criminal" de Díaz "puede surgir de mensajes anteriores al hecho dónde ofrece consejos" a Brenda Uliarte."Puede que haya prueba que ella conoce y nosotros aún no", agregó además Aldazabal y recordó que la joven de 21 años instó a Uliarte a borrar mensajes, entre otros consejos que le daba en sus intercambios.