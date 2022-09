JxC: El PRO busca imponer a una mediática como candidata en La Matanza

El exintendente de General Rodríguez y referente del PRO a nivel local, Darío Kubar, busca reafirmar la construcción territorial de Estamos, la agrupación interna que milita para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y con la que busca generar tracción para sumarle votos al diputado nacional Diego Santilli en su deseo de llegar a la gobernación bonaerense.En ese marco, el también presidente del bloque de Juntos en el distrito oeste organizó en las últimas horas un encuentro con peronistas no kirchneristas en La Tablada del que también participó una reconocida abogada mediática.Cuando concluyó el encuentro el dirigente del PRO manifestó “recién terminamos una hermosa reunión en La Tablada. Estamos trabajando el presente para construir el futuro". Y agregó: “Estamos tratando de convencer a Florencia Arietto de que sea candidata a intendenta en La Matanza”.Estamos es una de las líneas internas con las que cuenta Santilli para ganar músculo territorial. Sobre todo a la caza del voto peronista que no se referencia con este gobierno. Una línea similar a la de Hacemos, con la que trabaja el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. “Seguimos trabajando en el despliegue en distintos barrios de La Matanza buscando fortalecer el frente Juntos, estando cerca de los que más necesitan, para contenerlos y acompañarlos. Vamos a cambiar definitivamente la historia de los matanceros”, aseguró Kubar.El armado de Estamos hace pie en la primera y tercera sección electoral, donde ya cuenta con referentes propios en varios distritos. Desde allí buscan ampliar el electorado de Juntos e ir tras dirigentes principalmente peronistas “desencantados con el kirchnerismo”. Tanto Estamos como Hacemos generaron cortocircuitos internos con el peronismo republicano que sigue la línea de los senadores bonaerenses Joaquín De la Torre y también de Claudia Rucci. Todos van por el mismo voto.Tras la recordada aventura electoral de Pinky y el amague del Dipy para ser candidato a concejal, ahora el PRO se aferra a la idea de que Arietto puede representar el voto duro en el corazón del voto peronista. Cabe recordar que Arietto se alejó de la titular del PRO, Patricia Bullrich, de quien fue su asesora cuando la dirigente era ministra de Seguridad nacional, en marzo pasado para sumarse a las filas del binomio Larreta-Santilli. “No pasó nada, Patricia es la presidenta del PRO y yo estoy yendo con el candidato del PRO que ganó las elecciones con el PJ Republicano a trabajar en la Provincia. Lo último que hay que hacer en la Provincia para entrar es internismo. Nosotros tenemos que trabajar todos juntos”, aseguró en aquel entonces.De todos modos, Arietto mantuvo una fuerte pelea con la mano derecha de Bullrich, el diputado nacional Gerardo Milman. “Yo soy parte de Juntos por el Cambio, es una alianza de partidos. Me parece, en lo personal, que el mejor candidato es Diego Santilli porque se lo ganó, porque ganó las legislativas y porque es un tipo flexible, amplio”, explicó. Ahora, habrá que ver si la abogada mediática termina de confirmar su participación y, a partir de allí, ver cómo es recibida por el resto de los aspirantes del PRO, como Toty Flores.