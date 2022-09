Rossi quiso corregir un cartel de la toma del colegio Mariano Acosta: estaba bien escrito

El periodista de La Nación + Pablo Rossi, uno de los de discurso más violento y radicalizado quien parece querer imitar a Eduardo Feinmann, hablaba con una movilera durante su programa cuando, de repente, vio un cartel en la toma del colegio Mariano Acosta, en CABA, e intentó corregir la palabra "persecución", pero quien ignoraba la correcta redacción en el término resultó ser él

"Ahí, a ver, ¿me equivoqué o vi un cartel que dice ´basta de persecución ideológica?", comenzó su burla Rossi respecto de un cartel blanco, cosa que luego le salió pésimo. Allí interrumpió su mirada y criticó otro escrito. "Eso es lenguaje inclusivo, ayudame porque no entiendo eso, yo hablo castellano", dijo.En ese momento siguió con su idea previa revelando que no sabe la correcta redacción de "persecución", justamente en castellano., se preguntó al aire, dejando asentado que no conoce cómo se escribe la palabra "persecución", error que luego intentó disimular., dijo Rossi sobre el cartel blanco, donde tal como dijo se lee "persecución" con c. No conforme, y ya rozando el ridículo, hizo enfocar otro cartel, azul, en el que también está escrito "persecución" con c.Dijo Rossi:. Parece ser que quien no aprendió cómo escribir en castellano es él.