Se levantó la toma del colegio Mariano Acosta que se sostenía desde el viernes

Estudiantes delque depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, levantaron este martes la toma que iniciaron el viernes pasado contra las prácticas laborales en empresas, viandas y fallas edilicias, entre otros reclamos. Los problemas edilicios en las escuelas porteñas, las deficientes viandas escolares las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas implementadas por el Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña, fueron los detonantes de la medida, según explicaron los estudiantes., indicó el sábado pasado Kianara Ledo, alumna del centro de estudiantes del Acosta. Ledo explicó que desde hace tres semanas se encuentran coordinando y llevando a cabo diferentes medidas para visibilizar el reclamo., añadió. Además, dijo que la decisión de la toma implica demostrar "que esta juventud está politizada y tiene la capacidad de agarrar el centro de estudiantes y llenarlo de contenido como cine-debate, actividades artísticas y espacios de discusión junto con torneos de fútbol". Tras conocerse la toma, Acuña señaló en su cuenta de Twitter: "Por su parte, el vicerrector del Acosta, Julio Pascuarelli, adhirió al reclamo aunque señaló que "hay que encontrar otras formas de protesta". "", apuntó. Frente a las declaraciones de Acuña, Pascuarelli indicó que el centro de estudiantesAyer estudiantes de la escuela Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg , conocida como "Lengüitas", se sumaron a la protesta e iniciaron la toma de la institución a las 10, mientras en la puerta permanecía un grupo de padres para", indicó Yamila Bravio, madre de una estudiante de tercer año. Entre los principales reclamos, los alumnos y alumnas afirman que "con hambre no se puede estudiar", exigen que se apruebe el proyecto dey piden que con inmediatez se comiencen a "otorgar viandas dignas para todo nuestro alumnado", según indicó el centro de estudiantes a través de un comunicado También, sostienen la consigna "No a las Acap (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores)", que consisten en prácticas laborales obligatorias y no rentadas para los alumnos del último nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires en empresas privadas.agregaron en el texto.