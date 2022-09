Neumáticos: gremio y empresas retoman la negociación por el conflicto que golpea a otros sectores

La conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que lidera Alejandro Crespo, y las empresas de la actividad retomarán este miércoles las negociaciones en el Ministerio de Trabajo en procura de resolver un extenso conflicto de varios meses, luego del cuarto intermedio convenido este lunes ante la ausencia de acuerdo.Sindicalistas y empresarios negociaron este lunes en la dependencia ministerial de la Avenida Leandro N. Alem al 600 una salida al grave conflicto de cinco meses, pero no alcanzaron un acuerdo, por lo que el gremio ratificó el paro general y los bloqueos a las empresas. La propia conducción de la CGT ratificó este martes a Télam su "preocupación" -luego de la cena mantenida en la noche de este lunes en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández- ante la situación de conflicto en el sector, que afecta "de forma a la economía nacional", aseguró.Las partes retomarán el diálogo desde las 14 de este miércoles bajo la supervisión de la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, aunque el conflicto se profundizó este martes con la confirmación del cierre temporario de las empresas. El conflicto, que comenzó hace meses por reclamos salariales y luego se profundizó a partir de otras demandas, ya paralizó la producción de las compañías Bridgestone, Pirelli y Fate y, este martes, anunciaron una medida similar cuatro terminales de la industria automotriz.La planta de Ford de la localidad bonaerense de General Pacheco paraliza desde este lunes dos turnos ante "la ausencia de provisión de neumáticos para equipar los vehículos", en tanto este martes adoptaron idéntica decisión la Fiat, Chevrolet y Toyota, de la ciudad de Zárate. Crespo ratificó que en el encuentro de este miércoles en la cartera laboral, a cargo del ministro Claudio Moroni, debe haber "una respuesta por parte de las patronales que tienen de rehén al país", y responsabilizó a esas compañías por la situación de conflicto.El gremio, según sostuvo el dirigente, rechazó luego de más de 20 audiencias en la cartera laboral una mejora salarial del 38%, por lo que hace varios días convocó a una huelga por tiempo indeterminado, que ratificó, al igual que los bloqueos a las firmas. Las empresas rechazaron la metodología utilizada por el Sutna, al que acusaron de tener "intereses políticos y sindicales" por su pertenencia al Partido Obrero (PO) y por aplicar prácticas "ilegales, autoritarias y antidemocráticas que violan la libertad de circulación y de trabajo", e indicaron que los operarios percibirían este martes un salario bruto de $400 mil pesos.Para Crespo, las patronales procuran imponer el cierre de la paritaria 2021-22, desconocer los reclamos y proponer un aumento insignificante para 2022-23 del 38%, lo que Pirelli y Bridgestone negaron al expresar que desde marzo último presentaron cinco propuestas de aumento salarial por arriba de la inflación, a lo que "el Sutna insistió con elevar al 200% el valor de las horas trabajadas los fines de semana", señalaron.El conflicto afecta de forma grave, no solo a los trabajadores y a la industria del neumático sino a la economía nacional y a la actividad automotriz a partir del riesgo de la partida definitiva de las empresas de la Argentina, sostuvieron algunas fuentes gremiales. "El conflicto se fue de las manos. En Trabajo habría que cerrar mañana al menos la paritaria 2020-21. Allí no hay tantas diferencias, ya que el gremio reclamó un 71% y la empresa ofreció un 68. Se estuvo a punto de cerrar, pero el sindicato se negó y exigió un acuerdo total. La expectativa es que mañana haya un avance", dijeron los voceros.